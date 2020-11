1. FC Kaan-Marienborn: Mittelfeldspieler verlässt Käner

Kaan-Marienborn. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Masterstudiums verlässt Kisolo Deo Biskup den 1. FC Kaan-Marienborn aus beruflichen Gründen. Biskup wechselte zur Saison 2019/2020 vom Oberliga-Nachbarn TuS Erndtebrück ins Breitenbachtal. Seit der Verpflichtung kam der Mittelfeldspieler für den 1. FC Kaan-Marienborn auf insgesamt 13 Einsätze, wurde dabei aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

Stabilität und Ruhe

Nach dem kürzlich erfolgreich abgeschlossenen Masterstudium nimmt Biskup nun sein Lehramtsreferendariat an einer Schule in Emmerich auf. Die örtliche Versetzung an die niederländische Grenze und der damit verbundene zeitliche Aufwand verhindern das weitere Engagement für den Siegerländer Oberligisten.

„Kiso hat mit seiner Art, Fußball zu spielen und seiner Kommunikation auf dem Platz der Mannschaft Stabilität und Ruhe gegeben und so seinen Anteil zu den Erfolgen beigetragen. Wir haben volles Verständnis für die Fokussierung auf den weiteren beruflichen Werdegang“, so Kaans Sportlicher Leiter Jochen Trilling.