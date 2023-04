2:0-Führung reicht Sportfreunden nicht zu Punkten

Deuz. Zweimal lagen die Edertaler in Deuz in Führung. Dennoch reichte es nicht zum Sprung auf Platz 4.

Ein turbulentes Spiel lieferten sich am Mittwochabend in der Fußball-Kreisliga A der TuS Deuz und die Sportfreunde Edertal. Letztere erhielten beim 3:4 (2:1) einen Dämpfer im Rennen um Platz vier, den nun auch die Deuzer wieder im Auge haben. Den Vierten und den Neunten der Tabelle trennen derzeit nur ein Punkt in der Liga, die damit ihr letztes Nachholspiel ausgetragen hat. Am kommenden Sonntag pausieren die spielfreien Edertaler.

Die Gäste wollten an den guten Auftritt vom 2:1 gegen Niederndorf anknüpfen und kamen nach kurzer Anfangs-Druckphase der Deuzer auch gut ins Spiel. Die Führung durch zwei schnell aufeinanderfolgende Treffer von Tim Lukas Dickel (28.) und Sinan Var (33.) ging in Ordnung. „Dann wurden wir aber unkonzentriert“, berichtete Kapitän Steffen Linde, dessen Elf dadurch dem Gegner kurz vor der Pause das 1:2 durch Fynn Werthenbach erlaubte (42.).

Zu viele Unkonzentriertheiten

Nach dem Seitenwechsel führten weitere Unkonzentrierten der Sportfreunde recht schnell zum Ausgleich der Gastgeber durch Christian Sting (54.). Danach hatten beide Teams gute und schlechtere Phasen im Wechsel, sodass es auch vom Ergebnis her wechselhaft weiterging. Steffen Linde gelang nach einer Stunden die erneute Führung für Edertal, doch Noah Kurzweg (77.) brachte die Heimelf erneut zurück ins Spiel, was auch die Gäste begünstigten: „Nach dem 3:2 haben wir den Faden verloren und oft eine falsche Entscheidung getroffen“, blickt Linde auf die letzte Phase des Spiels. Das endete mit einem Foulelfmeter für die Deuzer, den Daniel Feuring (90.) verwandelte.

Trotz des späten Gegentreffers und ausgeglichenen Spielanteilen sah der Sportfreunde-Kapitän einen verdienten Sieg für Deuz. „Der TuS war die abgezocktere Mannschaft, wir haben hinten raus zu viele Fehler gemacht.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein