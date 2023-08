2:7 oder 2:10 – Hauptsache nicht einbrechen

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Zwei Liga-Neulinge schlugen zum Saisonstart knallhart auf. Unser Kolumnist sieht darin bereits ein generelles Problem.

Saisonstart also! Für Tendenzen ist es noch zu früh, für eine erste Analyse reicht es aber bereits aus. Da ist zum Beispiel der TSV Aue-Wingeshausen, der zur Pause in Deuz auf 1:1 stellt, sich danach aber sechs Stück fängt und einen 2:7-Horrorstart hinlegt. Ähnliches erlebte der FC Hilchenbach, der als Bezirksliga-Aufsteiger mit einem schlimmen 2:10 startete. Der FCH führte sogar und ging „nur“ mit einem 2:4-Rückstand beim FC Freien Grund zum Pausentee, ehe er dann, wie der TSV, sechs weitere Treffer kassierte. Beide Teams schlugen also knallhart auf neuem Boden auf.

Niederlagen sind für Neulinge normal, doch wer zu Einbrüchen neigt, steigt ab. Auf Torverhältnisse zu achten heißt: Spieler auszumachen, die in heiklen Situationen für Ruhe sorgen und den „Laden zusammenhalten“. Gerade Aufsteiger müssen das Thema im Training ehrlich ansprechen: Ja, wir werden oft in Situationen geraten, in denen wir abgeschossen werden könnten.

Beinhartes Training als Reaktion?

Also: Wie stellen wir uns dagegen auf? Wie schaffen wir es, dass dann jeder auf Sicherheitsmodus umschaltet? Abstände halten, erstes Anlaufen, Räume im Zentrum usw. sind die Themen. Wer das hinkriegt, bekommt nicht nur weniger Tore, sondern auch weniger hängende Köpfe. Drei oder vier Gegentore sind schlecht, bei sieben oder zehn verlieren Spieler aber den Glauben an sich.

Man muss sich dieser Sache also stellen. Doch was stattdessen nach solchen Klatschen oft passiert, sind Schuldsprüche und beinharte Trainingseinheiten, um eine „Reaktion zu zeigen“. Vergeudete Zeit!

