23:19 gegen Lübeck: TuS Ferndorf beendet Negativserie

Kreuztal. „Endlich haben wir den Bock umgestoßen!“ Ein hörbar erleichterter Lucas Schneider sprach das aus, auf was alle Spieler des TuS Ferndorf so lange hatten warten müssen. Mit dem verdienten 23:19 (13:10)-Sieg gegen den VfL Lübeck-Schwartau beendete der Handball-Zweitligist seine acht Spiele lange Sieglosserie (2:14 Punkte) und holte vor den extrem schwierigen Auswärtsspielen am 21. Dezember in Eisenach und am 26. Dezember in Hamburg einen nicht für die Tabelle, sondern auf für den Kopf extrem wichtigen Sieg.

Thomas Rink fehlt erkrankt

Dieser Erfolg war zwar letztlich eine Leistung des gesamten Teams, doch mussten zwei Spieler herausgehoben werden: Zum einen Marin Durica. Nach nur 14 Minuten und trotz einer 6:5-Führung für Lucas Puhl eingewechselt, steigerte sich der Kroate in einen wahren Rausch, wehrte in diesen magischen 45 Minuten, in denen er zwischen den Pfosten stand, ein Dutzend Lübecker Würfe ab, darunter drei Siebenmeter.

Aus dem Kreis der Feldspieler ragte im wahrsten Sinne des Wortes Patrick Weber heraus. Der 2,00 Meter lange Ex-Coburger steuerte sieben Tore bei, davon fünf in der ersten Halbzeit, in der Ferndorf aus dem 2:3 ein 5:3 machte, sich auch vom zwischenzeitlichen 6:6 nicht aus der Spur bringen ließ und über 9:7 und 12:9, dem ersten Drei-Tore-Vorsprung, für den Julian Schneider per Abpraller verantwortlich zeichnete, mit einem 13:10-Polster in die Halbzeitpause ging. Vor Durica hatte sich eine Abwehr formiert, die auch ohne den erkrankten Thomas Rink an allerbeste Zeiten erinnerte, sehr flexibel und schnell reagierte und agierte. Von fehlendem Selbstvertrauen war nichts zu sehen.

Tim Rüdiger mit wichtigen Toren

Spielte die Angriffsformation die erste Halbzeit komplett durch, brachte Trainer Michael Lerscht nach dem Wiederanpfiff auf Linksaußen Moritz Barwitzki für Julian Schneider und sah sich später zu mehreren Wechseln im Rückraum gezwungen, weil der TuS nach der zum 16:11 führenden starken Phase (35.) in ein Loch fiel. Bevor Tim Rüdiger, der auf Rechtsaußen am Samstag komplett überzeugte, den Spielstand auf 17:11 stellte (40.), schlichen sich Fehlwürfe- und pässe ein. Ein flattriger TuS Ferndorf, der jetzt mehrfach am eingewechselten Torwart-Brocken Dennis Klockmann scheiterte, ließ Lübeck-Schwartau bis zum 15:17 (49.) herankommen. Sollte es wieder eine ganze enge Kiste mit einem schlechten Ende für den TuS geben?

Ein stärkerer Gegner hätte diese Ferndorfer Schwächephase genutzt, um der Partie eine entscheidende Wende zu geben, doch die Schleswig-Holsteiner waren dazu nicht in der Lage. „Unsere Angriffsleistung war nicht ausreichend genug“, hatte Trainer Piotr Przybecki das Kardinalproblem seiner Mannschaft erkannt. Und Ferndorf kämpfte sich aus diesen schwierigen Minuten heraus. Gestützt auf den herausragenden Marin Durica wirkten das 18:15 des für Patrick Weber aufs Feld gekommenen Jonas Faulenbach und der Gegenstoßtreffer von Julian Schneider zum 19:15 wie eine Erlösung, wie eine Befreiung.

Erster Heimsieg seit mehr als zwei Monaten

Und spätestens, als der schmächtige Tim Rüdiger den gefühlt einen halben Meter längeren und doppelt so schweren Dennis Klockmann mit feiner Technik zum 20:16 und sogar 21:16 (54.) düpiert hatte, nahm der dritte (!) Heimsieg in dieser Saison und der erste nach mehr als zwei Monaten Konturen an, den letztlich Patrick Weber per Siebenmeter und Jonas Faulenbach eintüteten.

„Endlich sind wir unsere Leistung belohnt worden“, freute sich Patrick Weber. Der anschließenden Weihnachtsfeier stand damit nichts im Weg.

TuS Ferndorf: Puhl, Durica, Hottgenroth (n.e.) - Faulenbach (2), L. Schneider, M. Michel (1), Neitsch (n.e.), Wicklein (n.e.), L. Michel (n.e.), J. Schneider (3), Barwitzki, Bornemann (3), Rüdiger (4), Lindskog Andersson (3/1), Koloper, Weber (7/2).