30:26 – bärenstarker TuS Ferndorf siegt auch in Eisenach

Eisenach. Perfekter hätte die Hinrunde für die Zweitliga-Handballer des TuS Ferndorf nicht laufen können. Hochverdient setzten sich die Siegerländer am Samstagabend beim so heimstarken Aufsteiger ThSV Eisenach mit 30:26 (16:12) durch und schoben sich vor dem Weihnachtsspiel am zweiten Feiertag beim HSV Hamburg auf den zwölften Platz vor.

Hochverdient deshalb, weil die Gäste zu keinem Zeitpunkt der Partie vor mehr als 2100 Zuschauern in der Werner-Assmann-Halle im Rückstand lagen und in der kritischen Phase Mitte der zweiten Halbzeit, als die Thüringer drauf und dran waren, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden, kühlen Kopf behielten.

Durica und Weber wieder stark

Die Basis legte der TuS Ferndorf durch eine herausragende erste Halbzeit, die zu den besten in der gesamten Saison gehörten. Und doch ragten aus dem Mannschaftskollektiv zwei Spieler heraus – übrigens genau die selben Akteure wie eine Woche zuvor beim Heimsieg gegen Lübeck-Schwartau: Patrick Weber genoss den Freiraum, den ihm die viel zu passive Eisenacher Deckung bot, in vollen Zügen, erzielte alle seine sieben Treffer in Halbzeit eins. Und im Tor knüpfte Marin Durica an seine tolle Leistung aus der Vorwoche an. Ein halbes Dutzend Paraden standen für den Kroaten auf der Strichliste in den ersten 30 Minuten.

Nach dem 2:2 übernahm Ferndorf schnell die Führung. Als Patrick Weber, Andreas Bornemann und Julian Schneider die erste Überzahl zu gleich drei (!) Toren in Serie zum 6:2 nutzten, sah sich Eisenachs Trainer Sead Hasanefendic zur ersten Auszeit gezwungen. Allerdings blieb die ohne Wirkung, transportierten ruhig aufbauende Ferndorfer den Vorsprung durch diese erste Hälfte. Zwischenzeitlich war das Polster sogar auf sechs Tore (12:6, 14:8) angewachsen, weil es der TuS immer wieder verstand, die nominellen Vorteile auf dem Feld für sich zu nutzen. In Halbzeit eins warf Ferndorf sieben Tore bei eigener Überzahl.

Kritische Phase gut überstanden

Nur: Würde das Team von Michael Lerscht dieses Niveau wie lange halten können? Sorgen hatte der zahlreich in die Wartburg-Stadt mitgereiste TuS-Anhang zunächst nicht, denn Ferndorf spielte seinen Stiefel weiter in aller Seelenruhe herunter. Durica agierte weiter auf hohem Level, vorne setzten nach der Auswechslung von Patrick Weber, den die Eisenacher Deckung nun tatsächlich als Gefahrenherd Nummer eins im TuS-Angriff identifiziert hatte, Andreas Bornemann, Julius Lindskog Andersson und nicht zuletzt Rechtsaußen Jan Wicklein die Akzente.

Um die 40. Minute herum jedoch bröckelte die Ferndorfer Souveränität. Eisenach verkürzte den Rückstand von 16:21 auf 19:21, weil sich der TuS in dieser Phase mehrere leichte Ballverluste und Fehlwürfe geleistet hatte. Lerscht nahm die Auszeit (41.), aber musste in den Folgeminuten mit ansehen, wie sein Team durch Ante Tokic sogar den Ausgleich hinnehmen musste (44.), den ersten Gleichstand seit dem 2:2. Doch wer gedacht hatte, die Gäste würden jetzt endgültig einbrechen, sich von der nun erstmals kochenden Halle anstecken, der sah sich getäuscht.

Jonas Faulenbach hat die Ruhe weg

Dem für Patrick Weber eingewechselten Jonas Faulenbach kam in diesen kniffligen Minuten seine ganze Erfahrung zu Gute, legte er das 23:22 und wenig später das 26:24 vor, als Eisenach die Chance vertan hatte, zum 25:25 zu egalisieren. Faulenbach traf sogar zum 27:24 maßgenau in den Knick (53.), aber die Thüringer antworteten, als der Gast das 28:24 verschenkt hatte, durch Ante Tokic und Willy Weyhrauch zum 26:27.

Erzielt hier eines seiner fünf Tore: Ferndorfs Rechtsaußen Jan Wicklein. Foto: Frank Arnold

Als Lucas Schneider gescheitert war, hätte Eisenach erneut ausgleichen können, doch nicht mit Lucas Puh! Der Gummersbacher war nach gut 50 Minuten für Marin Durica, der zwischenzeitlich mehrere unglückliche Würfe hatte passieren lassen müssen, reingekommen und stellte sich dem Eisenacher Rechtsaußen Willy Weyhrauch bei dessen freien Würfen einfach mit seinem ganzen Körper in den Weg – und wehrte den Ball ab. Faulenbachs Einzelaktion zum 28:26 und Wickleins fünftes Tor (bei sieben Versuchen) zum 29:26 machten den Überraschungssieg perfekt. Thomas Rink war es vorbehalten, mit dem 30:26 das letzte Ferndorfer in dieser Hinserie beizusteuern.

Die Rückrunde kann kommen, aber vorher wird erst noch in aller Ruhe und mit zwei enorm wichtigen Punkten unterm Tannenbaum Weihnachten gefeiert...

TuS Ferndorf: Durica, Puhl, Hottgenroth - Wicklein (5), Bornemann (5), Lindskog Andersson (5/3), M. Michel (1), Weber (7), Barwitzki, J. Schneider (2), Rink (1), L. Schneider, Faulenbach (4), L. Michel, Rüdiger, Koloper.