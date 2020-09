36 Spiele sind der Wahnsinn

Am Wochenende beginnt die Fußballsaison 2020/2021 in der Region. Es wird für alle eine Belastungsprobe.

Nachdem bekannt wurde, dass die vergangene Saison in die Wertung geht und es nur Aufsteiger geben wird, war klar, dass aus der Kreisliga A eine absolute Marathonsaison wird. 36 Spiele von September bis Juni, eine verkürzte Winterpause und dazu mehrere „Englische Wochen“. Die 19 Mannschaften sind nicht zu beneiden. In vielen Gesprächen ist es genau auch immer auf dieses Thema hinausgelaufen: Wie sollen Mannschaft, Spieler und Verantwortliche diese Saison überstehen? Ein breiter Kader ist dieses Jahr so wichtig wie vermutlich noch nie zuvor. Viele Spieler sind im Schichtdienst beschäftigt, stehen den Trainern nicht immer zur Verfügung. Dazu schwebt über allem natürlich das Dauerthema: Was passiert im Falle einer Corona-Infektion? Eine richtige Prognose, wie die Saison ausgeht, ist mir selten so schwer gefallen wie dieses Mal. Und wenn uns eines die vergangenen Spielzeiten in der A-Liga gelehrt haben: Es kommt immer anders, als man denkt.