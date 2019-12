41. Silvesterlauf rund um die Obernautalsperre

Netphen. Beim 41. Silvesterlauf an der Obernautalsperre wird eine neue Laufstrecke angeboten. Ausrichter CVJM Siegen SG hat erstmals eine 5 km-Wendestrecke ausgemessen. Angesprochen werden sollen damit vor allem Hobbyläufer, denen der 10 km-Rundkurs zu lang ist. Neben Walking und Halbmarathon finden weiter auch Schülerläufe über 1,5 km statt.

Da der Freizeitpark in Netphen an Silvester geschlossen ist, wird die Startnummernausgabe auf den Parkplatz Heinrichshöh in der Nähe des Start- und Zielbereichs verlegt. Dort sind auch Nachmeldungen möglich. Die gemeinsame Siegerehrung wird nach den Wettbewerben wieder in den Räumen der AWO in Deuz durchgeführt.

Infomationen und Anmeldungen: www.cvjm-silvesterlauf.de