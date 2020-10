5:1 bei den SF Edertal II: FC Weidenhausen holt ersten Sieg

Raumland/Schameder/Benfe. Der FC Benfe II bejubelt einen späten Sieg und bleibt an der Spitze. Der SV Schameder II lauert nach einem 6:0 gegen den TuS Volkholz dahinter.

In der Fußball-Kreisliga D3 gab es am Sonntag nur drei Spiele. Der FC Benfe II kam in den Schlussminuten zum Sieg über den SV Oberes Banfetal II und steht nach dem vierten Sieg im vierten Spiel weiter an der Tabellenspitze, dicht gefolgt vom SV Schameder II. Das Team von Trainer Sebastian Weber ist nach dem 6:0 gegen Volkholz ebenfalls noch ohne Verlustpunkt. Der FC Weidenhausen dominierte das Derby bei den Sportfreunden Edertal III klar und fuhren ihren ersten Saisonsieg ein. Ein höheres Resultat als das 5:1 wäre durchaus möglich gewesen.

Anatolij Nam (rechts) zieht ab, doch Julian Schäfer vom SV Schameder II wirft sich in den Schuss und blockt mit seinem breiten Kreuz. Foto: Florian Runte

Sportfreunde Edertal III - FC Weidenhausen 1:5 (0:2). 0:1/0:2 Maximilian Wilke (41., 45.), 0:3 Silas Böttger (48.), 1:3 Jahn Hackenbracht (78.), 1:4 Maximilian Wilke (80.), 1:5 Silas Böttger (84.).

SV Schameder II - TuS Volkholz 6:0 (3:0).1:0 Julian Schäfer (4.), 2:0/3:0 Timo Saft (27., 35.), 4:0 René Schlabach (61.), 5:0 Leon Habiger (75.), 6:0 Richard Milto (82.).

FC Benfe II - SV Oberes Banfetal II 3:1 (1:1). 1:0 Steffen Six (8.), 1:1 Oliver-Julian Bieker (20.), 2:1 Patrick Dobak (90.), 3:1 Steffen Six (90.+4, Elfmeter).