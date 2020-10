7:0 – FC Ebenau feiert Kantersieg beim SV Oberes Banfetal

Wittgenstein. Der SV Feudingen und der TuS Dotzlar müssen sich geschlagen geben. Der FC Ebenau siegt am Halberg auch ohne die Stammkeeperin deutlich.

In der Frauenfußball-Kreisliga A hat der FC Ebenau im Vergleich zur Vorwoche mehr Struktur in sein Spiel gebracht und 7:0 im Wittgenstein-Duell beim SV Oberes Banfetal gewonnen. Für den FCE war es der erste Sieg unter Spielertrainerin Lena Biesler. Der FSV Gerlingen und der SV Setzen blieben auch im vierten Spiel ohne Verlustpunkt und gewannen jeweils deutlich – das Duo führt die Tabelle inzwischen mit fünf Punkten Vorsprung an.

Weil keine Torhüterin zur Verfügung steht, muss Feldspielerin Paula Frank beim FC Ebenau zwischen die Pfosten. Sie hält ihren Kasten im Auswärtsspiel am Halberg sauber. Foto: Florian Runte

SV Oberes Banfetal - FC Ebenau 0:7 (0:2).0:1 Karla Mengel (5.), 0:2 Elin Scholz (20.), 0:3 Jessica Strack (47.), 0:4 Franziska Meinecke (56.), 0:5 Tessa Grauel (66.), 0:6 Matilda Benfer (69.), 0:7 Tessa Grauel (89.).

SV Dreis-Tiefenbach - SV Feudingen 8:0 (4:0). 1:0/2:0 Marie Setzer (8., 18.), 3:0 Bleona Ahmeti (20.), 4:0/5:0 Pauline Balle (35., 56.), 6:0/7:0 Bleona Ahmeti (71., 75.), 8:0 Marie Setzer (76.).

Gerligens Nele Pechmann, hier im Spiel beim SV Feudingen von Isabelle Gütting bedrängt, schießt sechs Tore in der Partie gegen den TuS Dotzlar. Foto: Florian Runte

FSV Gerlingen - TuS Dotzlar 7:0 (5:0). 1:0/2:0/3:0 Nele Pechmann (5., 23., 30.), 4:0 Antonia Quast (40.), 5:0/6:0/7:0 Nele Pechmann (45., 57., 62.).

SG Lütringhausen/Oberveischede/Kleusheim - SV Gosenbach 2:2 (1:1).0:1 Sarah Maria Burghaus (13., Eigentor), 1:1 Jana Blech (16.), 1:2 Lea Bartnitzki (68.), 2:2 Janine Ridder (78.).

Fortuna Freudenberg III - SV Gosenbach 0:1 (0:0).0:1 Maria Hackler (47.).

SuS Niederschelden - TuS Johannland 3:1 (2:1).1:0 Chiara Jung (19.), 1:1 Jennifer Meyer (23.), 2:1 Sarah Jung (30.), 3:1 Chiara Jung (47.).

SV Setzen - Sportfreunde Siegen II 6:0 (1:0). 1:0 Joana Pfeifer (15.), 2:0/3:0/4:0/5:0 Sara Hasani (49., 78., 83., 84.), 6:0 Joana Pfeifer (90.+1).