7:1-Klatsche: SV Feudingen II versenkt SF Sassenhausen

In der Fußball-Kreisliga C3 hat die SG Laasphe/Niederlaasphe II einen Überraschungserfolg gegen den Spitzenreiter TuS Johannland knapp verpasst.

SV Feudingen II - Sportfreunde Sassenhausen 7:1 (1:0). Mann des Spiels war Altmeister Marian Stuchlik, der mit drei Toren erfolgreich war (34./47./57.). Weiterhin trafen Jannik Jendryschik (52.), Florian Hofius (59.), Eric Hollitzer (66.) und Leon Messerschmidt (84.). Zwischenzeitlich gelang den Sassenhäusern durch Pascal Meinecke der Ehrentreffer zum 1:6 (68.).

TSV Aue-Wingeshausen II - FC Hilchenbach II 2:4 (0:3). „Die Hilchenbacher waren einfach eiskalt und effektiv, das war heute der Unterschied“, resümierte Aue-Wingeshausens Roland Kuffner.

Kevin Hammes (2.), Sebastian Fick (4.), ein Eigentor des TSV (43.) und Julius Helmes (68.) entschieden recht schnell die Partie. Beim TSV, der spielbestimmend auftrat, aber zu viele Chancen liegen ließ, trafen Don von der Ahe per Elfmeter (60.) und Marcel Euteneuer (72.). Aue-Wingeshausens Dennis Treude sah wegen wiederholten Foulspiels noch die Gelb-Rote Karte (71.).

SG Laasphe/Niederlaasphe II - TuS Johannland 3:4 (1:1). Michael Hadems Tor zum Johannländer 4:3 brachte die SG kurz vor Schluss um den verdienten Lohn, wie auch SG-Trainer Martin Schmidt fand: „Wir hätten hier mindestens einen Punkt verdient gehabt, da wir besonders in der Anfangsphase die bessere Mannschaft waren.“ Daniel Blöcher (19.), Mirza Mandzuka (54.) und Gianluca Paura (69.) trafen für die Hausherren, bei Johannland erzielten Julian Gräbener (12.), Raphael Otterbach (49.) und Dennis Prinz (75.) die weiteren Treffer.

Sportfreunde Edertal II - Red Sox Allenbach 2:2 (0:0). Zur Pause hätte die Edertaler Reserve eigentlich deutlich führen müssen. Thorben Kadereit, Dorian Wick und Timmy Aderhold gelang es allerdings besonders in der starken Anfangsphase der Gastgeber nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Nach der Pause sollte sich dieser Chancenwucher vorerst rächen: Jan-Philipp Daniel (65.) und Johannes Bäumener nutzten jeweils zwei individuelle Fehler in der Edertaler Hintermannschaft zur 2:0-Führung aus. Erst der für die Sportfreunde eingewechselte Hendrik Kalfa sorgte per Flachschuss und Elfmeter immerhin noch für einen Punkt (76./82.).

TuS Dotzlar - VfL Bad Berleburg II 2:4 (1:3). „Das Ergebnis ist natürlich sehr ernüchternd“, sagte Dotzlars Trainer Florian Schabert offen. Sein Team hatte den Berleburger Doppelschlag durch Nico Schlaf (12.) und Christian Kehrle (13.) durch Jonas Dornseifer zum 1:2 gekontert. Doch Marco Müsse (37.) und Louis Kreuger (78.) entschieden letztlich die Partie.

Daran änderte auch Dornseifers zweiter Treffer nichts mehr (80.). In der Schlussphase schoss Dotzlars Fabian Leihe noch einen Elfmeter am Tor vorbei und Joshua Böhl sah wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte (90.). Kurios: Der TuS Dotzlar verschoss drei der letzten vier Elfmeter. „Das wird bei uns langsam zu einer unnötigen Tradition“, flüchtete sich Schabert in Galgenhumor.