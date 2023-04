8-Tore-Mann Scholl: „Jungs wieder geiler aufs Toreschießen“

Raumland/Berghausen. Zwei Hattricks in einem Spiel gibt es selten. Noch seltener vom gleichen Spieler.

SF Edertal II schlägt Benfe II in der Kreisliga D mit sage und schreibe 16:0. Warum der achtfache Torschütze Benjamin Scholl danach an die F-Jugend und nicht ans Karriereende denkt, erklärt der 41-Jährige im Interview.

1. Benjamin Scholl, als gelernter Knipser ist Ihnen das Toreschießen bestens vertraut, aber acht in einem Spiel – was war denn da los?

Das ist für mich persönlich schon etwas lustig. Ich bin ja auch Trainer der F-Jugend, die von 40 Spielen nur zwei verloren hat. Aber acht Tore in einem Spiel hat von denen auch noch keiner geschossen. (lacht) Bei den Senioren habe ich mal sieben Stück erzielt, als ich für Erndtebrück III frisch dabei war. Ich habe immer mal für mich philosophiert, ob auch zehn Treffer möglich wären. Nach Sonntag ist mir klar: Man kann es theoretisch schaffen.

2. Ihr Team führte nach 45 Minuten 7:0. Wie verläuft da die Halbzeitansprache?

Der Trainer war natürlich zufrieden, doch hat er dann auch an die nötige Demut appelliert. Da geht es darum, dass man dem Gegner auch Respekt zollt und nicht überheblich wird. Das haben wir alles umgesetzt – auch fußballerisch. Manchmal war es bei uns so, dass man zum Beispiel nach einer 4:0-Führung nicht weiter den Weg nach vorne suchte. Das hat sich etwas geändert, seit der Rückrunde ist da ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Die Jungs sind wieder geiler aufs Toreschießen.

3. Wie regelt man die acht Tore inklusive zwei Hattricks nach dem Spiel?

Merkwürdigerweise muss ich immer dann was springen lassen, wenn ich mal nicht treffe! (lacht) Natürlich gebe ich ab und zu mal einen aus, aber am Sonntag war das etwas anders. Zum Beispiel hat Frederik Ole Stahlschmidt, der unbedingt auch ein Tor schießen wollte, das 8:0 erzielt. Der hat sich dann mit einer Kiste erkenntlich gezeigt.

4. Hängen die Schuhe deshalb bald am berühmten Nagel?

Es kommt natürlich darauf an, was der Körper so mitmacht. Ich habe aber in Bezug auf Verletzungen das große Glück, dass ich überhaupt keine Probleme habe. Von daher lass ich das auf mich zukommen und entscheide das immer erst im Sommer.

Das Gespräch führte Heiko Rothenpieler

