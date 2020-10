A-Jugend: TuS Erndtebrück überrollt SC Lüdenscheid

Nach der Auftaktniederlage vor drei Wochen haben sich die A-Jugendlichen des TuS Erndtebrück in der Bezirksliga Staffel 5 allem Anschein nach bestens eingelebt und gewinnen auch ihr zweites Spiel in Folge souverän. Mit 7:1 (4:0) setzte sich die Mannschaft von Trainer Eberhard Stötzel gegen den SC Lüdenscheid durch. Dabei war zur Pause schon der sprichwörtliche „Deckel“ auf der Partie am Eulenweg. Tom Bette (2.) und Mohammed El Faouzi (10., 16., 38.) hatten den TuS zu diesem Zeitpunkt bereits mit 4:0 in Front geschossen.

Nach dem Seitenwechsel war es dann Eliezer Ngyombo, der nach einer Stunde auf 5:0 erhöhte, ehe erneut Bette seinen persönlichen Dreierpack perfekt machte (77., 81.). Den Ehrentreffer für die Hausherren erzielte Santhos Daisirajah in der Schlussminute. Mit diesem Sieg springt die TuS-Jugend auf den fünften Tabellenrang.