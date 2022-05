A-Junioren-Showdown wie ein Hitchcock-Streifen

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Plötzliche Wendungen und Helden in der Klemme. Unser Kolumnist kann vor dem Meisterschafts-„Finale“ der A-Junioren-Kreisliga nur den Hut ziehen.

Welch wilde Fußball-Tage! Euphorische Platzstürme von Liga eins bis drei, in der Regionalliga meldet sich Rot-Weiss Essen nach 15 Jahren im Profifußball zurück, die Relegationen mit Hertha, HSV, Kaiserlautern und Dresden werden Zuschauermassen locken und Drama bieten. Und jedes Mal: Spannung, Spannung, Spannung.

Diesem Schema folgten nun auch die A-Junioren der JSG Feudingen/Laasphe/Niederlaasphe/Puderbach/Banfe/Oberes Banfetal in einem Saisonfinale, dass an die Dramaturgie eines Hitchcock-Films erinnert. Und wie erreiche ich den höchstmöglichen Grad an Spannung? Erst gönne ich dem Publikum, in diesem Fall circa 250 Zuschauern, Raum für Ruhe und täusche es mit einem Spielverlauf, der zunächst keine Überraschungen parat hält. Als Zweitplatzierte gerieten die Wittgensteiner beim Spitzenreiter JSG Freudenberg/Niederndorf gleich zweimal in Rückstand, aber wie so oft in Hitchcocks ersten Filmhälften, wurde sich mit dramatischen Momenten zunächst bedeckt gehalten.

Doch nach zwei verwandelten Strafstößen binnen 13 Minuten hatte der erste Tabellenplatz dann plötzlich einen neuen Besitzer. Und wie bei Hitchcock konnten sich auch hier Helden aus einer ausweglos erscheinenden Situation selbst befreien. So waren es die Protagonisten Jonas Ermert und Julius Weber, die dem Ganzen wie Cary-Grant-Figuren eine Wendung gaben und sich den Ball auf den Elfmeterpunkt legten. Mit unter 20 Jahren in Stresssituationen so eine Verantwortung übernehmen und an sich glauben – davor kann man nur den Hut ziehen.

