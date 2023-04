Aachener Kapitän heuert beim TSV Steinbach Haiger an

Haiger. Marco Müller unterschreibt Zweijahresvertrag beim Fußball-Regionalligisten.

Marco Müller ist der zweite Neuzugang des TSV Steinbach Haiger für die Saison 2023/24. Der Kapitän von Alemannia Aachen hat einen Vertrag über zwei Jahre beim TSV unterschrieben.

„Wir freuen uns, dass wir mit Marco einen sehr erfahrenen Spieler mit rund 280 Regionalliga-Einsätzen für uns gewinnen konnten, der sich trotz anderer Angebote für den TSV Steinbach Haiger entschieden hat. Marco Müller hat bereits einige Zeit im Südwesten gespielt und geht seit Jahren als Führungsspieler bei Alemannia Aachen voran. Wir sind davon überzeugt, dass Marco seine Qualitäten und Erfahrungen auf sowie neben dem Spielfeld bei uns einbringen wird und freuen uns auf den gemeinsamen Weg mit ihm“, so TSV-Cheftrainer Pascal Bieler.

Marco Müller spielt seit 2018 für den West-Regionallisten. In dieser Zeit absolvierte der gebürtige Mainzer 167 Pflichtspiele und kam dabei auf zehn Tore und zwölf Assists. Der 29-Jährige ist sowohl im defensiven Mittelfeld als auch auf der Position des Rechtsverteidigers einsetzbar.

Vor seiner Zeit in Aachen spielte Müller 132 Mal (7 Tore, 14 Assists) in der Regionalliga Südwest für Eintracht Frankfurt II, TuS Koblenz und den SV Waldhof Mannheim. Für Koblenz und Aachen trat der 1,83 Meter-Mann jeweils ein Mal im DFB-Pokal an. Marco Müller:Ich kenne die Regionalliga Südwest und den TSV Steinbach Haiger schon sehr lange. Ich finde die Art und Weise, wie Fußball beim TSV gespielt wird, sehr beeindruckend. Nach den ersten Gesprächen und dem Kennenlernen der Verantwortlichen, war mir relativ schnell klar, dass ich nach Steinbach wechseln möchte. Ebenfalls überzeugt hat mich, dass nicht nur auf dem Platz sehr professionell gearbeitet wird, sondern auch neben dem Platz.“

Steinbach sei beachtlich professionell aufgestellt. „Mein persönliches Ziel ist es, nach wie vor in die 3. Liga aufzusteigen. Der TSV Steinbach Haiger hat ebenfalls hohe Ambitionen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele gemeinsam erreichen. Ich freue mich auf die Zeit und bin hochmotiviert“, sagt Neuzugang Marco Müller.

