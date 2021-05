Westfälischer Tennisverband gibt grünes Licht für die Saison

Kamen/Siegen-Wittgenstein. Der Westfälische Tennisverband kalkuliert mit weiteren Lockerungen. Ein Abstieg ist wieder möglich. Fraglich ist noch die Austragung der Doppel.

Der Westfälische Tennisverband (WTV) hat sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht: Erst mit einem Tag Verspätung, nämlich am Freitag, verkündete das WTV-Präsidium, wie die Sommersaison 2021 ausgetragen werden soll. Die Tennisspieler in Siegen-Wittgenstein können aufatmen: Mitte Juni gehen die Medenspiele wie geplant los – und es soll keine weitere „Übergangssaison“ werden, sondern eine reguläre Spielzeit mit Auf- und Abstieg, sofern die jeweiligen lokalen und behördlichen Regeln und Verordnungen dies zulassen.

Landesweit sinkende Inzidenzen, so der WTV, ließen den Wettkampfbetrieb wieder realistisch werden. Im Bezirk Südwestfalen soll es Mitte Juni losgehen.

Der Verband hat bei der Landesregierung vorgefühlt, ob weitere Lockerungen zu erwarten sind. „Wir sind zuversichtlich, dass wir wahrscheinlich zeitnah mit dem Wettspielbetrieb an den Start gehen können. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat weitere Öffnungsschritte für den 28. Mai in Aussicht gestellt“, so Lutz Rethfeld, WTV-Vizepräsident für das Ressort Wettkampfsport. Er ergänzt: „Die Entscheidung war für den Sportausschuss trotzdem alles andere als einfach, denn es spielen viele Faktoren eine Rolle. Da ist es schwer, alle unter einen Hut zu bekommen.“

Verbandspokal ein Erfolg

Im Bezirk Südwestfalen geht es am Wochenende des 12./13. Juni los – mit zwei Ausnahmen. Die U8 und U10 starten nach den Sommerferien ab 16. August. Die Altersklassen 65/70/75 greifen bereits ab dem 31. Mai zum Schläger. Auch in den weiteren Altersklassen können Begegnungen auf Termine ab 31. Mai vorgezogen werden. Voraussetzung sind die Wettkampfsporterlaubnis in der Coronaschutzverordnung sowie der Kommunen zum Spieltermin. Alle aktuellen Gruppenauslosungen werden beibehalten.

Noch offen ist, ob in der Medensaison auch Doppel gespielt werden. Infos dazu – und zur Nutzung von Kabinen – sollen kommende Woche folgen.

Außerdem verkündete der Verband stolz: Mit mehr als 500 Vereinen wurden die Meldezahlen für den WTV Vereinspokal aus der Premierensaison 2020 übertroffen.

