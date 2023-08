Abendspiele: Warum nicht öfter im Programm?

Siegen. Das Südwestfalenderby am Freitag in Siegen hat gezeigt: Vom Standard-Spielsonntag abzuweichen, kann Sinn machen.

Mehr als 1200 Zuschauer bei einem Fußballspiel in der Oberliga - das gibt es (fast) nur in Siegen. Das Südwestfalenderby am Freitag zwischen den Sportfreunden und der SG Finnentrop/Bamenohl bot einen prächtigen Rahmen, schien die Kulisse sogar weit größer zu sein als die offiziell bekanntgegebenen 1225 Zuschauer. Jedenfalls war die Sitzplatztribüne so gut besetzt wie schon lange nicht mehr. Und warum? Weil die Partie auf den attraktiven Freitagabend vorverlegt worden war.

Mehr als 1200 Zuschauer sahen am Freitagabend das Derby zwischen Sportfreunde Siegen und der SG Finnentrop/Bamenohl. Foto: Rene Traut

Und auch der Reiz eines Flutlichtspiels in einem großen Stadion dürfte den einen oder anderen Neugierigen angelockt haben. Am ursprünglichen Austragungstermin am Sonntag um 15 Uhr wäre es schwierig geworden, die 1000er-Marke zu knacken.

Es macht nicht in jedem Fall Sinn, vom Standard-Sonntag abzuweichen, aber wenn die Parameter wie Gegner, Jahreszeit, Tabellensituation und Konkurrenz durch den TV-Profifußball stimmen, sollten Abendspiele öfter auf den Plan kommen. Die Sportfreunde sehen das auch so, denn auch das nächste Heimspiel gegen den ASC 09 Dortmund steigt an einem Freitagabend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein