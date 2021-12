Absagenticker: Spielausfälle in fast allen Fußballligen

Siegen-Wittgenstein. Am letzten „großen“ Spieltag vor Weihnachten gibt es etliche Spielausfälle im Fußball: Nicht immer ist die winterliche Witterung der Grund.

Das winterliche Wetter hält die Amateurfußball-Szene auch an diesem Wochenende in Atem. Auf den höher gelegenen Fußballplätzen drohen wegen Spielausfälle – und mancherorts sind sie bereits vollzogen.

In der Oberliga fällt die Partie zwischen dem TuS Ennepetal und dem TuS Haltern aus – der Rasenplatz ist einem erbärmlichen Zustand, auf dem daneben liegenden Kunstrasenplatz sind Eis und Schnee zwar geschmolzen, haben aber ihre Spuren hinterlassen.„Einige Nähte sind aufgeplatzt, die hätten ohnehin gemacht werden müssen“, hatte TuS-Trainer Alexander Thamm unter der Woche beobachtet.

In der Landesliga steht zwar hinter einigen Partien noch ein Fragezeichen, abgesetzt ist aber derzeit keines. Gleiches gilt in der Bezirksliga 4.

In der Bezirksliga 5 sind die Partien von Rot-Weiß Lennestadt gegen den VfR Rüblinghausen (wegen Corona-Verdachtsfällen) sowie von Germania Salchendorf gegen den TuS Plettenberg (winterliche Bedingungen) abgesetzt. Auch das, geographisch deutlich tiefer angesiedelte, Spiel zwischen der SG Mudersbach/Brachbach gegen den VfL Klafeld-Geisweid fällt aus. „Auf dem einen Platz lag während der Woche etwas Schnee, der andere ist erkennbar ein Acker“, hat Tobias Hirth aus dem Trainerteam des VfL Klafeld/Geisweid Verständnis für die Absage.

Und in der Kreisliga? In der A-Liga finden nach jetzigem Stand sämtliche Spiele statt, auch in der Kreisliga B1. In der Kreisliga B2 sind die Spiele des TSV Weißtal II gegen Grün-Weiß Eschenbach und des SV Schameder gegen den SV Dreis-Tiefenbach wegen schneebedeckter Plätze bereits am Samstag abgesetzt worden. In den drei Staffeln der Kreisliga C sind an diesem Wochenende nur drei Spiele angesetzt – keines ist abgesetzt. In der Kreisliga D ist die Partie zwischen dem TuS Erndtebrück III und dem VfL Girkhausen gestrichen worden. Auch hier ist die Witterung der Grund.

In der Frauen-Kreisliga muss die Partie des SV Oberes Banfetal gegen den SV Setzen neu angesetzt werden – auch am Halberg liegt Schnee. Das Spiel des Spitzenreiters FC Ebenau gegen den TuS Johannland findet ebenfalls nicht statt, wird aber am grünen Tisch gewertet.

