Absagenticker: Zahl der Spielausfälle erhöht sich auf fünf

Wegen winterlicher Verhältnisse auf dem Platz am Stöppel fallen die Heimspiele des VfL Bad Berleburg am Sonntag aus. (Symbolfoto)

Kreis Siegen-Wittgenstein. Die winterlichen Bedingungen halten Amateurfußballer und Staffelleiter unter Spannung. Am Samstag gab es eine weitere Absage.

Angesichts der nasskalten Verhältnisse hängt die Austragung vieler Fußballspiele im Kreis Siegen-Wittgenstein an diesem Wochenende am seidenen Faden. Vielerorts dürfte die Entscheidung über Anpfiff oder Nichtanpfiff erst am Sonntag fallen.

Am Samstag ist das Landesliga-Spiel des VfL Bad Berleburg gegen den SV Brilon vorzeitig abgesagt worden, weil die Stadt Bad Berleburg den schneebedeckten Fußballplatz am Stöppel gesperrt hat. In der Kreisliga C kann folglich auch die Partie des VfL Bad Berleburg II gegen die SG Laasphe/Niederlaasphe II nicht stattfinden. Die Bestätigung der Absetzung durch den Staffelleiter steht formal noch aus.

Schneefälle gemeldet

Nachdem bereits am Freitag die beiden Heimspiele des TuS Diedenshausen sowie das Oberliga-Spiel der Sportfreunde Siegen gestrichen worden sind, beläuft sich die Zahl der ausfallenden Fußballspiele aktuell auf fünf.

Für Sonntagvormittag ist auch in niedrigeren Lagen Schnee gemeldet – allerdings in geringer Menge. Wir halten Sie an dieser Stelle auch am Sonntag auf dem Laufenden.

Lesen Sie auch:2G im Amateursport – schwierig, kontrovers und wirksam

Lesen Sie auch:TuS Erndtebrück II setzt auch auf Heißsporne der „Dritten“

Lesen Sie auch:Sportfreunde Birkelbach: Vorsicht vor der „falschen Eins“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein