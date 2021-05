Was ist da passiert in Oschersleben? Dieser Frage wollen Marek Schaller (links) und Max-Kruse-Racing-Teamchef Benny Leuchter nach dem Achsbruch auf den Grund gehen. (Archivfoto)

Motorsport Achsbruch zwingt Marek Schaller in der NES 500 zur Aufgabe

Oschersleben. Bitterer geht’s kaum für das Team Max-Kruse-Racing: In Führung liegend müssen Marek Schaller und Marius Rauer in Oschersleben die Segel streichen

Rückschlag bei der Mission Titelverteidigung in der NES 500: Der Erndtebrücker Motorsportler Marek Schaller und Marius Rauer, die sich in der Rennserie das Cockpit im Team Max-Kruse-Racing teilen, schieden beim zweiten Rennen der Serie in Führung liegend aus.

Das ist die NES 500 Die NES 500 ist eine Langstreckenrennserie, in der Läufe im In- und Ausland über eine Renndistanz von drei Stunden gefahren werden. Dabei teilen sich mindestens zwei Fahrer ein Auto. Die Fahrzeuge werden nach Leistungsgewicht in Klassen eingestuft. In der NES 500 treten kleine Teams und Amateurfahrer sowie junge Talente an. Profis sind hier die Ausnahme.

Dabei startete das Rennwochenende für das Junioren-Gespann richtig gut. Sowohl auf trockener als auch auf nasser Strecke fuhren Schaller/Rauer gute Rundenzeiten im Training. Nach Platz 2 im Qualifying eroberten sie im Laufe des Rennens nicht nur die Spitze ihre Klasse, sondern auch des Gesamtrankings. Doch dann zerstörte ein Bruch an der Vorderachse alle Hoffnungen auf eine gute Platzierung in Oschersleben. Schon bei Platz 3 im ersten Lauf der Saison hatten Rauer und Schaller mit technischen Problemen zu kämpfen.

Ausfall wird analysiert

„Die Enttäuschung ist natürlich groß. Die Trainings waren top. Dann ist leider vorne was kaputt gegangen. Wie das passieren konnte, müssen wir jetzt herausfinden. Natürlich ist es schade, aber so ist nun mal Motorsport“, sagt Schaller. Er gibt sich kämpferisch: „Jetzt hoffen wir, dass wir in den nächsten Rennen keine Ausfälle mehr haben, denn wir müssen dringend Punkte für die Meisterschaft sammeln.“

Teamchef Benny Leuchter: „Der Ausfall ist natürlich für das gesamte Team eine Riesenenttäuschung. Oschersleben ist eine Strecke, die uns liegt. Wir haben hier leider wichtige Punkte liegenlassen. Aber ich möchte mich natürlich trotzdem bei allen für das Wochenende bedanken, das eigentlich gut lief: Angefangen mit den Trainings, über das Qualifying bis hin zum Rennen – alles hat richtig gut funktioniert. Jetzt liegt unser Fokus auf dem 24-Stunden-Rennen. Hierfür startet ab sofort die Vorbereitung.“

