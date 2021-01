Acht Stunden Bildschirmzeit pro Tag

Während Sport bei Erwachsenen Hobby oder Beruf, Ventil oder Gesundheit bedeutet, geht es bei Kindern vor allem um körperliche Entwicklung.

Welcher Film ist neu auf Netflix? Welche Serie kann in den Mediatheken von ARD bis Arte geschaut werden? Welches Fußballspiel läuft denn heute Abend in der Glotze? Und wann ist endlich Super Bowl? Klar, solche Fragen schieben wir Erwachsenen mit einem müden Lächeln von der Couch. Die meisten wohl wissend, dass die letzte Schweißeinheit viel zu lange her ist. Aber schließlich ist da dieses Coronavirus, das Schuld an allem hat. Doch während Sport bei Erwachsenen Hobby oder Beruf, Ventil oder Gesundheit bedeutet, geht es bei Kindern primär um körperliche Entwicklung.

Bedenkliche Zahlen

Eine Studie am Universitätsklinikum Münster ergab wenig überraschend, dass Sport und Bewegung bei Heranwachsenden seit Beginn der Pandemie drastisch abgenommen haben. Aus den Kontaktbeschränkungen im April zum Beispiel geht hervor, dass sich die Zahl der Kinder, die sich in dieser Zeit fast gar nicht mehr bewegt haben, auf zirka 25 Prozent verfünffacht hat. Gleichzeitig stieg die Bildschirmzeit (TV, PC, Konsole, Smartphone) von 20 auf 45 Prozent und damit auf acht Stunden pro Tag. Das lässt nur erahnen, wie bedenklich diese Zahlen im derzeitigen Lockdown aussehen.

Unabhängig vom Wann werden Grundschulen zu den Ersten gehören, die wieder öffnen. Es wäre fatal, wenn Kinder nur den Weg zu Schwamm und Tafel wiederbekämen. Es braucht unbedingt auch ein Konzept, das zumindest diese Altersgruppe zurück auf den Sportplatz lässt. Denn selbst eine Stunde Schulsport würde die fehlende Fußballwoche eines F-Jugendlichen nicht auffangen.