ADAC GT Masters: Starker dritter Platz in der Debütsaison

Brachbach/Oschersleben. Luca Stolz (Brachbach) und der in Monaco wohnende Maro Engel feierten in der Motorsport Arena Oschersleben einen erfolgreichen Abschluss des ADAC GT Masters 2020. Das Mercedes-Duo vom Team Toksport WRT belegte am Samstag den zweiten Platz und hielt damit das Klassement der „Liga der Supersportwagen“ im Titelkampf bis zum letzten Wertungslauf offen. Mit einer starken Leistung und dem fünften Rang im Finalrennen am Sonntag sicherten sie sich den dritten Platz in der abschließenden Fahrerwertung und holten für Toksport WRT den dritten Rang in der Teamwertung.

Aufwertung Im kommenden Jahr erhält das ADAC GT Masters das Prädikat Internationale Deutsche GT-Meisterschaft. Saisonstart ist vom 14. bis 16. Mai in Oschersleben, das Finale findet vom 15. bis 17. Oktober in Hockenheim statt.

Entsprechend zufrieden zeigte sich Luca Stolz nach der Zieldurchfahrt: „Zunächst ein Dankeschön an das Team, das uns wieder einmal ein tolles Auto zur Verfügung gestellt hat. Die ganze Saison über hat die Zusammenarbeit viel Spaß gemacht. Das hat sich schon bei unserem Gaststart im vergangenen Jahr angedeutet. Es war eine gute Entscheidung von Toksport WRT, 2020 die komplette Saison zu bestreiten. Das wir die Debütsaison mit dem dritten Rang abschließen konnten, ist ein hervorragendes Ergebnis.“

Eine Position gut gemacht

Bei idealen äußeren Bedingungen hatte das Abschlusswochenende des ADAC GT Masters in der Motorsport Arena Oschersleben noch einmal jede Menge packenden Motorsport zu bieten. Insbesondere Stolz und Engel im Mercedes-AMG GT3, die mit einem knappen Rückstand in die Magdeburger Börde gereist waren, hatten sich vorgenommen, noch ein Wort bei der Titelvergabe mitzureden. Dies gelang dem Duo vor allem im Samstagrennen.

Luca Stolz (links) und Maro Engel präsentieren ihre Pokale für den dritten Gesamtrang im ADAC GT Masters. Foto: Dietmar Reker

Beim Start machte der 25-jährige Siegerländer sofort eine Position gut und etablierte sich auf Platz zwei in der Verfolgung des Führenden. Kurz vor dem Öffnen des Boxenstopp-Fensters führte ein Unfall zu einer längeren Rennunterbrechung. Beim Re-Start behauptete sich Luca Stolz auf seiner guten Position. Nach dem Boxenstopp übernahm Maro Engel das Lenkrad des GT3-Mercedes von Luca Stolz und setzte den Podiumskurs danach ungefährdet fort, konnte allerdings keine Attacken mehr auf die Spitze setzen. Nach 40 Runden war der zweite Rang damit perfekt.

Unfallchaos nach dem Start

Für den Finallauf am Sonntag sicherten sich Stolz/Engel den achten Startplatz. Beim Start des Rennens erwies sich diese gute Platzierung als äußerst wertvoll, da sich die beiden so aus einem größeren Startunfall heraushalten konnten und unbeschadet durch die Trümmer auf der Start-Ziel-Gerade kamen. Am Ende überquerten die beiden als Fünfte die Ziellinie, konnten sich jedoch mit diesem Ergebnis im Gesamtklassement nicht mehr verbessern.

„Natürlich sind wir etwas enttäuscht, dass es am Finalwochenende nicht mehr zum Meistertitel gereicht hat“, zeigte sich Luca Stolz nicht ganz zufrieden mit dem Endergebnis und machte auch sogleich die vermeintlichen Fehlerquellen aus: „Ausschlaggebend waren unsere drei punktlosen Rennen – da hat uns das ein oder andere Mal das nötige Quäntchen Rennglück gefehlt. Dennoch können wir auf unsere Saison stolz sein. Wir hatten ein super zuverlässiges Auto und ein mega starkes Team.“

Nach den insgesamt 14 Wertungsläufen der ADAC GT Masters-Saison belegt das Mercedes-Duo mit 14 Zählern Rückstand den dritten Platz in der Fahrerwertung. Toksport WRT schließt die Saison mit zwölf Punkten Rückstand ebenfalls auf dem dritten Platz der Teamwertung ab. Gesamtsieger des ADAC GT Masters wurde das bayerische Duo mit Michael Ammermüller (34/Rotthalmünster) und Christian Engelhart (33/Starnberg) im Porsche 911 GT3 R.