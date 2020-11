Alles eine Frage der Zivilgesellschaft

Die Pandemie darf nie als Teil des Alltags wahrgenommen werden, meint unser Kolumnist. Auch der Fußball sei nur durch kollektive Denke zu retten.

Es gibt wahrlich schönere Zeiten, um über Fußball zu schreiben. Selbst nach Ende der Spielpause wird das Coronavirus nicht von heute auf morgen verschwunden sein. Unabhängig von medizinischen Entwicklungen und technischen Standards, war es übrigens bei den meisten großen Krankheiten in der Geschichte nicht anders. Ob Malaria, Ebola oder Cholera – verschwunden sind diese Infektionskrankheiten nie. In Madagaskar bricht sogar alle Jahre wieder die Pest aus und fordert zahlreiche Menschenleben. An vielen Orten der Welt gehören Epidemien und Pandemien zum alltäglichen Leben.

Die Frage ist vielmehr, warum sie trotz vieler Erkenntnisse kaum zu bändigen sind. Die Gründe sind vielerorts so offensichtlich wie nachvollziehbar. Mangelhafte Infrastruktur, schlechte Trinkwasserlage, medizinische Unterversorgung, keine Hygienestandards, fehlende Aufklärung, schlechte Bildung – die Liste ließe sich fortführen. Die Schuldfrage ist in jedem Fall selten bei denen zu suchen, die sich infizieren.

Umso mehr ist zu hinterfragen, warum es gerade in den westlichen Industrienationen zu einer derartigen zweiten „Corona-Welle“ kommen konnte. Lag es vielleicht an dem unbändigen Willen endlich wieder Urlaub in Kroatien oder Spanien zu machen? Oder an den Privatpartys im kleinen Kreis? Oder an Quacksalbern, die sich als maskenlose Querdenker inszenieren? Kunst und Kultur – und dazu zählt der Fußball – werden solange nicht wieder in Normalform auflaufen, bis die Zivilgesellschaft Corona als kollektive Aufgabe begreift.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.