Die Gründe für den Erfolg des SV Feudingen sind nicht nur in der starken Offensive zu finden. Im Tor führt Yannick Schneider die Statistik an.

Als Torwart im Abseits des Rampenlichts

Blondiertes, gestyltes Haar, das in 90 Minuten zu einer Frisur wurde, wie sie Boris Johnson heute ganztägig trägt. Die Rede ist von Santiago Cañizares, Ex-Torwart Spaniens und des FC Valencia, der heute seinen 50. Geburtstag feiert. Unvergessen ist jener Moment, als Oliver Kahn nach dem Champions-League-Sieg 2001 den am Boden liegenden Rivalen Cañizares tröstete, während alle anderen Bayern-Spieler mit Feiern beschäftigt waren. In Spanien ist Cañizares nicht nur symbolisch, sondern auch statistisch für die Annalen bestimmt. Vier Mal schnappte er sich die „Zamora-Trophäe“, die seit 1958 den Torwart mit den wenigsten Gegentoren in einer Saison kürt. Damit gehört Cañizares einem auserkorenen Kreis an.





Auch in Deutschland stehen in der Bundesliga nur die großen Torwartnamen im Rampenlicht, während im Amateurbereich die Aufmerksamkeit gen null geht. Das ist eigentlich schade, da es gerade in unteren Gefilden noch schwieriger ist, ohne Gegentor zu spielen. Und auch wenn Abwehrarbeit immer die ganze Elf betrifft, so ist Feudingens Keeper Yannick Schneider mit nur 17 Gegentoren in 17 Ligaspielen doch hervorzuheben. Niemand kassierte in Wittgenstein weniger Tore pro Partie, im Siegerland ließ nur Niederschelden II noch weniger zu, Bürbach II weist mit 16 Gegentoren in 16 Spielen einen identischen Durchschnitt vor. Jupp Heynckes‘ Weisheit, dass der Sturm Spiele, aber die Abwehr Titel gewinnt, bestätigt sich nicht nur bei Santiago Cañizares, sondern vielleicht auch bald bei Yannick Schneider.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.