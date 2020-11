Der Amateur- und Breitensport pausiert nun seit knapp zwei Wochen. Wie nehmen diesen Lockdown junge Sportlerinnen und Sportler auf? Und wie halten sie sich trotzdem fit? Wir haben mit drei Nachwuchssportlerinnen und -sportlern gesprochen.

Fußball

Lina Bügemannskemper spielt leidenschaftlich gerne Fußball – und das sogar in zwei Mannschaften: Die Torhüterin gehört zum Kader des B-Juniorinnen-Regionalligisten SV Fortuna Freudenberg und kickt auch noch bei den C-Junioren des 1. FC Kaan-Marienborn in einer Jungenmannschaft. Die 13-Jährige (!) trifft das Trainings- und Spielverbot in diesem Monat also doppelt.

Torhüterin Lina Bügemannskemper vermisst das Fußballtraining aktuell sehr. Sie hofft auf eine schnelle Rückkehr auf den Platz. Foto: Privat

„Ich habe von beiden Trainern Aufgaben bekommen. Wir sollen laufen und Übungen mit dem Ball machen“, erzählt das Torwarttalent, „aber ich muss sagen, dass mir das viel weniger Spaß macht als das Training auf dem Platz.“ Die gewonnene Zeit durch den Wegfall von immerhin vier Trainingseinheiten in der Woche nutzt Lina dazu, sich mit Freunden zu treffen, „obwohl das in diesen Zeiten ja auch nur eingeschränkt möglich ist.“ Deshalb hofft sie: „Ich freue mich riesig, wenn es wieder mit Training und den Spielen weiter geht.“

„Haltet euch fit!“ Mit dieser Aufforderung verabschiedete Alfonso Corces, Trainer der A-Junioren der JSG Bürbach-Kaan-Marienborn , seine Jungs in die erneute Zwangspause. Eigentlich sollte nach der Gruppenphase in den B-Ligen die Saison 2020/2021 in den neu gebildeten Kreisligen A am 31. Oktober erst so richtig starten, doch daraus wurde nichts. Das bedauert auch Mikael-Berkay Kasikci , dem es schwer fällt, auf die drei Trainingseinheiten verzichten zu müssen.

Mikael-Berkay Kasikci stürmt für die A-Junioren der JSG Bürbach-Kaan-Marienborn. Foto: Privat

„Das ist alles irgendwie blöd. Ich gehe viel joggen und mache in unserer Garage Stabilisationsübungen, um einigermaßen fit zu bleiben“, gibt der Stürmer einen Einblick in seinen neuen Fußball-Alltag, „aber das ist natürlich trotzdem eine andere Intensität als im Verein.“ Der 17-Jährige sieht am „Lockdown light“ aber auch eine gute Seite: „Man hat mehr Zeit für die Familie. Wir sitzen abends viel mehr zusammen als üblich.“

Basketball

Den sportlichen Lockdown trifft auch Joline Goebel . Die Basketballerin des TV Freudenberg vermisst die Sporthalle zwar sehr, genießt aber den Luxus eines eigenen Basketballkorbs zuhause. „Ich versuche dann auch zu den eigentlichen Trainingsterminen, sprich montags, dienstags und donnerstags, ein paar Würfe am Korb zu nehmen“, sagt Joline Goebel. Die 16-Jährige hält es für sehr wichtig, den gewohnten Trainingsrhythmus beizubehalten und den „Touch“, wie man im Basketball sagt, nicht zu verlieren. Neben den basketballspezifischen Einheiten hält sich die Schülerin auch noch mit Workouts und regelmäßigen Läufen fit.

„Wir hatten jetzt auch mal ein Online-Training mit der Herrenmannschaft, wo wir ein 30-minütiges Workout gemacht haben“, sagt Joline Goebel. Zusätzlich zum Sport richtet sich der Fokus aktuell sehr auf die Schule und das angestrebte Abitur. „Und freitags gehe ich noch in den Stall. Das Reiten bietet nochmal einen guten Ausgleich zum Basketball und zur Schule“, berichtet die Nachwuchsbasketballerin.

Eigentlich hätte die Saison am Sonntag (15. November) starten sollen, nun ist der Beginn erstmal in den Januar verschoben. Joline Goebel will daran aber noch nicht glauben: „Man sieht ja täglich die Entwicklungen und da glaube ich einfach nicht, dass wir im Januar wieder spielen können. Aber die Vorfreude wäre schon riesig. Ich hoffe einfach, dass wir demnächst zumindest wieder mit der Mannschaft trainieren dürfen.“ Eine Hoffnung, die viele Jugendsportlerinnen und -sportler teilen dürften.