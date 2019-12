Amelie Braun wechselt nach Wattenscheid

Siegen-Wittgenstein. Die Börse ist geschlossen – in dem Fall die Wechselbörse in der Leichtathletik: Alljährlich dreht sich dieses sportliche Karussell bis zum 30. November, wobei die meisten Entscheidungen im wahrsten Sinne des Wortes erst auf der Zielgeraden fallen. Das Wechselfrist-Datum muss jedoch eingehalten werden, um dem jeweiligen Athleten/der jeweiligen Athletin rechtzeitig das neue Startrecht im Startpass eintragen zu können.

Nina Braun beendet Karriere

Recht früh bekannt war der Weggang der Wilnsdorfer Hürdensprinterin Amelie Braun, eines im CLV Siegerland aufgewachsenen Talents, zum TV Wattenscheid 01. Nach ihrem Abitur studiert sie – wie auch ihre Schwester Nina (22) – an der Ruhr-Universität in Bochum. Dass sie wieder zusammengefunden haben, drückt sich auch darin aus, dass sie eine gemeinsame „Studentenbude“ in Dortmund haben.

Während sich Nina Braun, seit 2016 für die LG Olympia Dortmund am Start, vom Leistungssport (sie war Sprinterin über 100 m und 200 m sowie Staffelläuferin) zurück zieht, will Amelie Braun (U20/Jahrgang 2001) weiter in der Wattenscheider „Lohrheide“ an ihrem Talent feilen. Es reizt sie zu sehr, ihre Erfolgs- und Medaillen-Bilanz im 100 m-Hürdensprint weiter aufzustocken.

Nach Wattenscheid zieht es auch die 16-jährige talentierte Werferin Malin Böhl (2003/VfL Bad Berleburg) von der LG Wittgenstein, die in dieser Saison besonders im Diskusring glänzte, wo sie mit starken Leistungen beeindruckte.

Wirft den Diskus in Zukunft für den TV Wattenscheid 01: Malin Böhl aus Bad Berleburg. Foto: Wolfgang Birkenstock

Doch auch die LG Olympia Dortmund hatte in der Wechselphase früh „ihre Finger im Spiel“ und holte sich rechtzeitig den 16-jährigen Zehnkämpfer Till Marburger (LG Wittgenstein), der zukünftig als Stabhochsprung-Spezialist seinen Trainings-Schwerpunkt statt – wie bisher im Kreuztaler Stadion „Stählerwiese“ – im Stadion „Rote Erde“ haben wird (wir berichteten). Der Birkelbacher bleibt aber in der elterlichen Geborgenheit, macht in seiner Heimat den Realschulabschluss und beginnt danach seine Lehre bei der SMS in Dahlbruch. Da steht also weiterhin viel Autobahn-Verkehr (A45) für die Eltern Jens und Katja an.

Ramona Wied zurück nach Wenden

Während die Wechsel für die jungen Talente meist mit Studium und/oder Beruf verknüpft sind, überraschte ein Wechsel bzw. eine Rückkehr: Die Seelbacher Langstreckenläuferin Ramona Wied (W45), eine beim CVJM Seelbach aufgewachsene Sportlerin, die sich im Vorjahr von der SG Wenden zum CVJM Siegen zurück meldete, hat ab 2020 wieder die „Wende nach Wenden“ gemacht. Die Rückkehr 2019 ins Siegerland hatte sie mit ihrer Vorliebe zum Mittel- statt Langstreckenlauf gesehen und sich auch bei der CVJM-SG in die Nachwuchsarbeit eingebracht.

Der aus Altena stammende Diskuswerfer Frank Hoffmann schließt sich der LG Kindelsberg Kreuztal an. Foto: Ralf Görlitz

Zugänge verzeichnet die LG Kindelsberg Kreuztal mit drei Athleten im Seniorenbereich, um vorrangig die DAMM-Teams weiter zu verstärken. Aus dem Sauerland stoßen Andreas Brand (M50) und der ehemalige Zehnkämpfer Frank Hoffmann (M60) dazu, aus dem benachbarten Wittgenstein der Erndtebrücker Mehrkämpfer Harald Wittig (M60), der auch im LA-Senioren-Cup ein „Dauerbrenner“ ist.

Der 62-jährige Altenaer Frank Hoffmann ist ein starker Diskuswerfer (Bestleistung: 48,24 m) und seit Jahren auch ein erfolgreicher Teilnehmer an den Senioren-DM in dieser Disziplin.