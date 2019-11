Am Barren zieht Andrey Likhovitkiy ins Weltcup-Finale in Cottbus ein. Am Reck und am Pferd fehlt für den Turner der KTV Obere Lahn nicht viel.

Andrey Likhovitskiy wird Siebter beim Turnier der Meister

Wo ist oben, wo ist unten? Das ist beim Reckturnen nicht immer klar – so wie in dieser Szene, in der Andrey Likhovitskiy von der KTV Obere seinen Körper auf beinahe groteske Weise verbiegt und zum Rückwärtsflug über der Stange ansetzt. Mit seiner Mannschaft ist der Biedenkopfer zwar kürzlich aus der zweiten Liga abgestiegen, an guten Tagen kann er aber noch mit den Besten der Welt mithalten. Dies zeigte der 33-Jährige am Wochenende beim Weltcup in Cottbus, beim „Turnier der Meister“. Am Reck verfehlte er das Finale der besten Acht mit 13,466 Punkten zwar um 0,3 Zähler, am Barren zog er aber ins Finale ein und wurde mit 14,2333 Punkten Siebter – zur Spitze fehlten letztlich die absoluten Höchstschwierigkeiten. Am Pauschenpferd bedeuteten 14,000 Punkte den 15. Platz unter 45 Bewerbern.