Anzhausen: Burkhard Jung – Pferdeliebhaber par excellence

Anzhausen. Ein Wintermorgen in Anzhausen. „Der Chef ist in der Halle. Da, wo gearbeitet wird“, weist eine Mitarbeiterin lächelnd den Weg. In der Reithalle werden gerade vier Pferde bewegt. Dazwischen steht und läuft Burkhard Jung, hat alles im Blick, gibt immer wieder Hinweise, Anregungen. Wie er das schon seit vielen Jahren zu tun pflegt, der Pferdewirtschaftsmeister aus dem Siegerland, der hier am Bollenberg im Wilnsdorfer Ortsteil einen eigenen Reitstall betreibt, die Reitsportgemeinschaft Anzhausen ins Leben gerufen hat und seit 2008 Präsident der Bundesvereinigung der Berufsreiter ist.

Ein Familienunternehmen

Natürlich kann er sich auf seine Mitarbeiter verlassen, auf seine Stellvertreterin Anke Büdenbender, ebenfalls Pferdewirtschaftsmeisterin und inzwischen mehr als 20 Jahre im Betrieb, sowie Tochter Anna, die sich nach abgeschlossener Ausbildung zur Pferdewirtin aktuell in der Meisterprüfung befindet. Aber der stete Kontakt ist Jung wichtig, der immerwährende Austausch. „Das Bessere ist des Guten Feind“ sagt er. Voneinander lernen, sich immer wieder gegenseitig inspirieren und weiterbringen, das ist einer der Grundsätze für die Arbeit im Reitstall, der 1973 von seinen Eltern gegründet wurde.

Es ist bis heute ein echtes Familienunternehmen, das der 60-Jährige bald in die Hände der Tochter übergeben will. Deshalb wird seit einiger Zeit auch noch einmal zukunftsorientiert in die Stallungen und Anlagen investiert. „Für mich brauche ich das nicht mehr“, sagt Jung. Als aber feststand, dass die Tochter weitermachen möchte, war ihm klar, dass es sich lohnt und unumgänglich ist, den Reitstall für die nächsten Jahrzehnte fit zu machen.

Sohn eines ehemaligen Kavalleristen

Burkhard Jung ist als Sohn eines ehemaligen Kavalleristen aufgewachsen. Die Pferdebegeisterung steckte also praktisch in den Genen. Schon früh stand für ihn fest, das Werk der Eltern fortzuführen, das erlernte Wissen weiterzugeben. Der Pferdewirtschaftsmeister mit Stensbeck-Auszeichnung – dieses Prädikat für herausragende Prüfungsergebnisse haben die beiden Damen übrigens ebenfalls erlangt – hat als Aktiver selbst Turniererfolge bis zum Grand Prix erzielt, überlässt das Turnierreiten heute allerdings Anke Büdenbender und Tochter Anna sowie den Schülern, die zu ihm kommen.

Burkhard Jung mit seinem ganz persönlichen Aushängeschild. Foto: Michael Kunz

Die Ausbildung von Pferden und Reitern bis zur Championatsreife steht im Mittelpunkt des täglichen Geschäfts, wobei Jung und sein Team es da mit allen möglichen Charaktere zu tun bekommen. Anfänger, Wiedereinsteiger, angehende Profis, alle suchen den Rat des Siegerländers, der auch als NRW-Landestrainer Dressur Verantwortung getragen hat, Mitglied im International Dressage Trainers Club ist und mit dem Verdienstabzeichen in Gold für besondere Verdienste um den Berufsstand geehrt wurde.

Erfahrung durch nichts zu ersetzen

Mit all dieser Erfahrung kann er mit den Menschen gut umgehen, sie nach ihren individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten ausbilden und mit dem richtigen Vierbeiner zusammenbringen – sofern sie nicht als Halter oder Halterin das eigene Pferd mitbringen. Für die Tiere gilt am Ende das Gleiche, auch sie müssen je nach Temperament und Talent auf den richtigen Weg gebracht werden. „Das Pferd ist ja auch nur ein Mensch...“, lächelt Jung, wobei er das ausdrücklich humorig und in engen Grenzen verstanden wissen will. Bei der Vorbereitung auf eine Turnierlaufbahn hält er es für das Beste, „wenn das Pferd einen kleinen Vorsprung vor dem Reiter hat“. Ebenso wichtig aber sei, nichts zu übertreiben, Pferd und Mensch die nötige Zeit zu lassen, den jeweiligen Leistungslevel zu erreichen.

Neben der Dressurausbildung bietet der Reitstall auf dem nahe gelegenen Emilienhof auch einen klassischen Pensionsbetrieb für private Pferde an. Alles steht unter der Ägide des erfahrenen Chefs, der großen Wert auf gute Ausbildung aller Beteiligten legt und ebenso auf die ethische Seite des Umgangs mit den Tieren. Mit Doping und ähnlichen Geschichten kann Jung nichts anfangen.

Tierschutz ist ihm sehr wichtig

Tierschutz ist sehr wichtig für den Pferdewirtschaftsmeister, der umgekehrt allerdings auch nicht viel von einer übermäßigen „Vermenschlichung“ der Tiere hält, wie sie aus seiner Sicht manchmal neuerdings betrieben wird. Menschen seiner Generation seien mit Tieren ganz natürlich in der Landwirtschaft aufgewachsen, betont er. Das sei heute aber selbst im ländlichen Siegerland nicht mehr selbstverständlich. Denn natürlich kommt der größte Teil der Kundschaft aus der südwestfälischen Region. Besondere Pferde - und Reiter - für die Ausbildung können aber auch schon einmal von deutlich weiter weg den Weg nach Anzhausen finden.

Geregelte Zeiten

Und wie ist das mit dem Nachwuchs für den Pferdewirt? Er habe bislang noch immer genügend Bewerber gefunden, nickt Burkhard Jung, hat aber auch erfahren, dass nicht jeder dafür geeignet ist. Durchaus habe es schon Anwärter gegeben, die vorher noch gar keinen Kontakt zu Tieren hatten. Die müssen dann erst einmal Praktika absolvieren und ihre Grundfertigkeiten lernen. Wichtig sei vor allem, sich von Anfang an einen Betrieb auszuwählen und gezielt auf dessen Angebots-Portfolio zu achten, um hinterher dort auch vernünftig arbeiten zu können.

Ein Problem für viele junge Menschen seien bei diesem Beruf die Arbeitszeiten, fügt Jung an. Er selbst lege großen Wert darauf, geregelte Zeiten anzubieten, mit vernünftigen Pausen und Wochenenden, die im planbaren Wechsel zwischen Dienst und Freizeit aufgeteilt sind, an denen auch kein Unterricht stattfinde. Natürlich ließen sich beim Umgang mit Tieren außergewöhnliche Umstände und Ausnahmen bei der Arbeitszeit nicht vermeiden.

Dann wartet der nächste Termin. Er ist mit seinem Team in einer Pizzeria verabredet. Erfahrungen austauschen, Vorschläge diskutieren, das muss ja nicht immer im Pferdestall geschehen. „Und für die Stimmung ist es auch nicht schlecht“, findet Burkhard Jung.