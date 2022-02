Arbeitssieg in der Wester, Schützenfest beim VfB Banfe

Wittgenstein. In der Kreisliga B läuft es nur für eine Wittgensteiner Mannschaft nicht rund. Beim VfB Banfe sticht ein Spieler mit fünf Scorer-Punkten heraus.

In der Fußball-Kreisliga B waren die Wittgensteiner Teams am Wochenende erfolgreich. Der TSV Aue-Wingeshausen bleibt nach seinem Heimsieg gegen Dreis-Tiefenbach in der Spitzengruppe und der VfB Banfe spielte abstiegsbedrohte Eschenbacher schwindelig. Lediglich der SV Oberes Banfetal musste sich bei der SpVg Kredenbach/Müsen geschlagen geben.

TSV Aue-Wingeshausen - SV Dreis-Tiefenbach 1:0 (1:0). In einer offensiv eher mäßigen, aber dafür körperlich recht harten B-Liga-Partie erzielte Marc Koch mit einem Kopfballtreffer, dem eine Standardsituation vorausging, schon früh das Tor des Tages (8.). In der Folge strahlten beide Mannschaften jedoch wenig Offensivgefahr aus. Aue-Wingeshausen fand nur selten eine Lücke in der diszipliniert verteidigenden Dreis-Tiefenbacher Abwehrkette. Da die Gäste das Hauptaugenmerk jedoch auf ihre Defensive legten und offensiv eher versuchten, mit langen und tiefen Bällen in Tornähe zu kommen, hatte Wingeshausen in der Abwehr leichtes Spiel. So blieb es beim 1:0, das TSV-Co-Trainer Pierre Kuffner als wichtigen Heimsieg in der Kategorie „Arbeitssieg“ einordnete. Er ist zuversichtlich für die kommenden Wochen, da sich das Lazarett an der Wester langsam entspannt.

VfB Banfe - Grün-Weiß Eschenbach 7:3 (4:0). „Das Ergebnis sieht zwar deutlich aus, aber Eschenbach war auf keinen Fall schlecht“, fasste VfB-Coach Wolfgang Dietrich das Schützenfest vom Banfer Hügel zusammen. „Bei uns saß heute einfach jeder Angriff.“ Beide Mannschaften rannten mit weit offenem Visier an. Die Torfolge beim 7:3, bei dem sämtliche Tore aus dem Spiel heraus erzielt wurden, lautet wie folgt: 1:0 Sam Müller (8.), 2:0 Alexander Klaus (15.) 3:0/4:0 Tim Schmidt (40., 45.), 5:0/6:0 Alexander Klaus (57., 64.), 6:1 Marvin Weber (67.), 7:1 Alexander Klaus (70.), 7:2/7:3 Marvin Weber (75., 80.)

SpVg Kredenbach/Müsen - SV Oberes Banfetal 2:0 (1:0). Die Siegerländer bescherten ihrem neuen Trainer Marek Gajdzis den ersten Sieg. Beide Mannschaften kamen zu einigen Torchancen, doch allen voran Ludwig Benfer im SVO-Kasten wuchs über sich hinaus und parierte mehrmals sensationell. Kurz vor der Halbzeit musste er jedoch einen Ball vor die Füße von Kredenbachs Dennis Gohlke prallen lassen, der zum 1:0 einschob (45+3). In der zweiten Halbzeit ging es ähnlich spannend weiter, doch Til Stenger erhöhte mit einer Bogenlampe zum 2:0-Endstand (56.). SVO-Stürmer und Co-Trainer Dominik Wick sprach trotz der vierten Niederlage in Serie von einem „schönen Fußballnachmittag.“