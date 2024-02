Siegen. Wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg für das Team von Trainer Caslav Dincic. 30:24-Erfolg in der Rundturnhalle.

Erwartungsgemäß war es nicht das spannende, hochklassige Derby in der Handball-Landesliga, das sich der RSVE Siegen und der TV Olpe in der gut gefüllten Rundturnhalle auf der Morgenröthe lieferten. Die gut 400 Besucher mussten Abstriche in Kauf nehmen, da die verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle der Gäste aus der Biggestadt den zunächst gut auftretenden Eiserfeldern keine ernsthafte Gegenwehr zu leisten imstande waren. Dass es am Ende „nur“ beim 30:24 (15:8)-Erfolg des RSVE eine Niederlage der Olper mit sechs Treffern gab, war den Experimenten mit jungen Kräften von Siegens Trainer Caslav Dincic zuzuschreiben.