Siegen. Die U15 der Sportfreunde Siegen sorgt gegen Favorit Rot-Weiß Essen für eine kleine Sensation. Auch die U17 und U19 gewinnen.

Perfektes Wochenende für die hochklassig spielenden Jugendmannschaften der Sportfreunde Siegen: Drei Spiele, drei klare Siege.

A-Junioren-Westfalenliga: Sportfreunde Siegen - TuS Haltern 3:0 (0:0). Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gelang Siegens U19 der Pflichtspielauftakt in diesem Jahr. Wurden die herausgespielten Chancen in der ersten Hälfte noch vergeben, so besserte sich die Effizienz in den zweiten 45 Minuten deutlich - mit einem messbaren Ergebnis. Justin Adozi brachte die Gastgeber nach 52 Minuten in Führung, Pit Panne nur eine Minute später und Imad Sekaki (74.) sorgten für den klaren Sieg.

B-Junioren-Westfalenliga: SC Paderborn U16 - Sportfreunde Siegen 3:5 (2:2). Mit einem Erfolgserlebnis startete auch Siegens U17 ins neue Jahr, setzte sich bei der U16 des Zweitligisten durch. In der turbulenten Partie machten Beni Ngyombo (18.) und Marlon Zilz (34.) den frühen 0:2-Schock wett (10./11.). In den zweiten 40 Minuten stellten Daniel Osawaru (43.) und erneut Marlon Zilz (52.) die Weichen für die Gäste, die durch Danis Omeragic sogar auf 5:2 aufstockten (61.). Paderborn gelang nur noch Ergebniskosmetik (80.).

C-Junioren-Regionalliga West: Sportfreunde Siegen - Rot-Weiss Essen 3:0 (1:0). Dem Aufsteiger gelang eine Überraschung, landete er gegen den favorisierten Tabellenzweiten seinen zweiten Saisonsieg und darf vom Klassenerhalt träumen. „Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war überragend“, freute sich Trainer Evgenij German, „das war fußballerisch eine sehr gute Leistung.“ Nach Vorlage von Tobias Kübler gelang Fabiano Mangione mit einem Schuss in den Knick das 1:0 (17.). In den zweiten 35 Minuten verwandelte Stürmer Lenny Fandio einen an ihn verursachten Elfmeter zum 2:0 (37.), ehe der Essener Louis Wechter einen Schuss von Marc Wilhelm zum 3:0 abfälschte (42.). „Da hat unser Pressing gut gegriffen“, so German. lgr