Beim 3:1 gegen den 1. FC Gievenbeck trifft Innenverteidiger Tobias Filipzik doppelt. Standards bezwingen zweitbeste Abwehr der Liga.

„Es ist doch Sch...-Egal, wer die Tore macht. Wir haben die drei Punkte. Und das zählt...“ Der Mann des Tages im Siegener Leimbachstadion war ohne Zweifel Tobias Filipzik. Beim 3:1 (1:0) gegen den Rangvierten der Fußball-Oberliga, den 1. FC Gievenbeck, steuerte der Innenverteidiger die Treffer zum 1:0 und 2:1 bei. Der Feudinger war bei den beiden Standards von Mats Scheld einmal mit dem rechten Fuß, dann mit dem Kopf zur Stelle.

Und sein Trainer Thorsten Nehrbauer konnte ihm in seiner knappen Analyse kurz nach dem Abpfiff nur beipflichten. „Das ist Erleichterung pur. Der erste Sieg in diesem Jahr, auf den wir jetzt drei Spiele gewartet hatten.“

Es sei alles umgesetzt worden, was man sich in der Woche vorgenommen hätte. Nehrbauer sprach die nicht optimal verlaufenen Vorbereitung an. „Es braucht eben seine Zeit, auch mit den neuen Spielern in einen Flow zu kommen. Und jetzt sind wir auf einem guten Weg.“

Und die drei Tore gegen die zweitbeste Abwehr der Liga zu erzielen, das sei ja auch schon eine besondere Sache. „Da war ja nicht unbedingt mit zu rechnen“, spricht der Coach über die sicherlich zuvor angebrachten Zweifel.

Das ist Erleichterung pur. Der erste Sieg in diesem Jahr, auf den wir jetzt seit drei Spielen vergeblich gewartet hatten. Thorsten Nehrbauer, - Sportfreunde-Trainer, nach dem 3:1-Erfolg über den 1. FC Gievenbeck

Nun, es waren einmal mehr die Standard-Situationen, die auch diese zumeist bombensichere Abwehr der Münsteraner in Verlegenheit brachten. Hatte Mats Scheld schon in der ersten Minute seine Präzision aufblitzen lassen, als er Keeper Nico Eschhaus fast überrascht hätte.

Hatten da noch ein paar Zentimeter gefehlt, traf er nach einer halben Stunde mit seinem Freistoß den heranstürmenden Filipzik, der die umjubelte Führung, die erste in diesem Jahr, erzielte.

Sportfreunde Siegen - 1. FC Gievenbeck 3:1 (1:0) Siegen: Thies - Nabesaka, Filipzik, Ticha, Tomas - Krämer, Scheld (90.+3 Krumm), Zentler (72. Mavroudis) - Dej (89. Pursian) , Pazurek. Schardt (74. Waldrich). Gievenbeck: Eschhaus - Röhe, Beyer, Mende, Schulte (16. Heubrock) - Conze, Fraundörfer - Geisler, Martin (73. Beil) - Frese, Strotmann (82. Gensicke). Schiedsrichter: Johannes Liedtke (Ennepetal). Tore: 1:0 Filipzik (30.), 1:1 Martin (60.), 2:1 Filipzik (80.), 3:1 Scheld (90.+2, Foulelfmeter). Gelb-Rot: Conze (Gievenbeck, 68.), wegen wiederholten Foulspiels. Zuschauer: 628.

Dass die Gäste nicht von ungefähr als Tabellenvierte angereist waren, ließen sie im weiteren Verlauf immer wieder aufblitzen. Aufbauend auf die diesmal sehr geforderte, aber doch recht sichere Defensive vor einem starken Eschhaus, der sich beim Kopfball von Jubes Ticha (47.) und dem platzierten Linksschuss von Marius Zentler, der genau im den Knick gepasst hätte (54.), auszeichnete, suchten die Gievenbecker über den schnellen Niklas Frese auf der rechten Bahn den Weg nach vorn - ohne aber für echte Torgefahr zu sorgen.

Endlich dürfen die Sportfreunde-Fans unterm Tribünendach den ersten Sieg dieses Jahres bejubeln. © Rene Traut | Rene Traut

Das galt bis zur 60. Minute. „Da haben wir einmal gepennt“, beschreibt Thorsten Nehrbauer den Ausgleichstreffer, den Louis Martin nach der flachen Hereingabe von Frese, die zwischen Freund und Feind im Fünfmeterraum über den feuchten Rasen durchflutschte, am zweiten Pfosten perfekt erzielte.

„Da bekamen wir Oberwasser“, beschreibt Gäste-Coach Florian Reckels die folgenden Minuten, als es auch in Unterzahl - Julian Conze war nach Foulspiel am auf rechts durchgebrochenen Jannik Krämer mit Gelb-Rot vom Platz geflogen - immer wieder gefährliche Situationen gab. Zustande kamen sie durch unnötige Freistöße aus dem Halbfeld. Sie sorgten für Gefahr, aber eben nicht für Zählbares.

Dafür war an diesem Tag Tobias Filipzik zuständig, der diesmal nach Schelds Ecke in der 80. Minute per Kopf das 2:1 erzielte. Und damit nicht genug: Als der Ennepetaler Unparteiische gerade die vierminütige Nachspielzeit angezeigt hatte, schickte der eingewechselte Daniel Waldrich den ebenfalls neu ins Spiel gekommenen Leon Pursian im Strafraum auf die Reise, der über den Fuß des Torhüters fällt. Der Elfmeterpfiff ist etwas glücklich, hält Mats Scheld indes nicht vom sicherem Vollstrecken ab.