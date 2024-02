Wittgenstein. Die Fußball-Kreisliga B2 ist in die Rückrunde gestartet. Feudingen und Laasphe/Niederlaasphe lassen in ihren Duellen nichts anbrennen.

Fußball-Kreisliga B2 ist am Wochenende nicht nur ins Jahr 2024, sondern auch in die Rückrunde gestartet. Einen ganz wichtigen Sieg bejubelte dabei Tabellenführer SV Schameder, der einen ebenbürtigen VfB Banfe mit 3:1 schlug und damit seinen Fünf-Punkte-Vorsprung an der Spitze verteidigt. Ebenfalls siegreich gestalteten der SV Feudingen und die SG Laasphe/Niederlaaphe den Saisonauftakt, wobei letztere beim Tabellenschlusslicht Sportfreunde Birkelbach II gewannen. Der TuS Diedenshausen kassierte beim SV Eckmannshausen eine 3:10-Packung und verpasste es damit, sich näher ans obere Tabellendrittel heranzupirschen.

Schameder mit Standards erfolgreich

SV Schameder - VfB Banfe 3:1 (1:0). „Erst mal bin ich total erleichtert. Da war eine große Anspannung da und trotz der widrigen Platzverhältnisse konnten wir das Spiel gewinnen“, gab sich SV-Coach René Röthig glücklich nach dem Heimsieg, bei dem Schameders Torgarant Lucas Menn die ersten beiden Treffer erzielte (13., 69.). Kurz vor dem 2:0, welches aus stark abseitsverdächtiger Position erzielt worden war, kam es zu einer Situation, in der Banfes Patrick Lenz den Ball im eigenen Strafraum an den Arm bekam, was der Schiedsrichter jedoch nicht als elfmeterwürdig einstufte. Das ließ die Emotionen laut Röthig in der Partie zwischenzeitlich ein wenig hochkochen: „Zu dem Zeitpunkt stand es nur 1:0 und für mich war das ein ganz dickes Ding. Dafür könnte das 2:0 doch durchaus aus dem Abseits entstanden sein.“ In der Schlussphase erzielte Kevin Hilz (88.) nach einer Banfer Druckphase dann den Anschlusstreffer, aber Daniel Wolf traf per Freistoß zum 3:1 Endstand (90.).

SV Feudingen spielt Krombach an die Wand

Sportfreunde Eichen-Krombach - SV Feudingen 0:4 (0:2). Mit voller Kapelle und spielerischer Finesse bewiesen die Feudinger, dass sie weiterhin zur Spitzengruppe gehören. Die Treffer erzielten Patrik Uvira (27.), Jonas Weber (34.) sowie Marian Stuchlik (52., 60.).

TuS Diedenshausen mit bitterer Auftaktpleite

SV Eckmannshausen - TuS Diedenshausen 10:3 (4:0). Das haben sich die Verantwortlichen beim TuS sicher anders vorgestellt: Obwohl Dominik Strackbein und Nils Dienst ihre Pflichtspiel-Comebacks feierten und ersterer gleich einen Hattrick erzielte, ging die Mannschaft von Trainer Björn Kleinwächter bei einem offensivstarken SV Eckmannshausen baden. Die Torfolge lautet: 1:0 Joshua Büdenbender, 2:0 Hendrik Tilessen (7.), 3:0 Marvin Stephan (23.), 4:0, 5;0 Büdenbender (41., 47.), 6:0 Stephan, 6:1, 6:2 Strackbein (57., 64.), 7:2 Janek Sternagel (76.), 8:3 Büdenbender (79.), 9:2 Jan Henrichs (82.), 9:3 Strackbein (87.), 10:2 Benjamin Schneider (89.).

SG Laasphe/Niederlaaphe lenkt Blick Richtung Mittelfeld

Sportfreunde Birkelbach II - SG Laasphe/Niederlaasphe 1:4 (0:1). Nach dem wichtigen Sieg bei den Sportfreunden Birkelbach II müssen die SG Laasphe/Niederlaaphe und Trainer Jonas Pfeil nun gar nicht mehr nach unten blicken. Auch wenn es spielerisch noch keine Glanzleistung war, erkämpfte sich das junge Team den am Ende doch deutlichen Erfolg, den der Coach in der Folge als „Arbeitssieg“ beschrieb. Gerade in der ersten Halbzeit lieferten beide Mannschaften den Zuschauern nicht wirklich große Torchancen. Laasphe hatte genau einen schönen Spielzug nach einem schnellen Ballgewinn im Mittelfeld, den Niklas Wied mit einem platzierten Abschluss zum wichtigen 1:0-Halbzeitstand verwandelte (31.). Der Start in die zweite Hälfte gehörte dann ganz der Lahnelf, die aktiv nach vorn spielte und durch einen Treffer von Arda Akkaya auf 2:0 erhöhte (60). Nur sechs Minuten später erzielte Ali Asan den Birkelbacher Anschlusstreffer zum 1:2 (66.), danach hätten die Sportfreunde auch durchaus noch den Ausgleich erzielen können. Am Ende hatte die Laaspher Defensive jedoch immer einen Fuß dazwischen und fand zurück in die Ordnung, sodass Marvin Wetter (72.) und Rückkehrer Tobias Hammer (88.) der Partie den Deckel zum 4:1-Endstand aufsetzten. Pfeil, dessen Mannschaft nun 17 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsbereich hat, kann nun aufatmen und freute sich vor allem über eines: „Es ist schön, dass einige Spieler nach Verletzungen und Krankheiten zurückkommen konnten und wir ohne größere Blessuren gewonnen haben.“