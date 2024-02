Hagen. Freudenberger Korbjägern gelingen gegen Spitzenreiter TSV Hagen 1860 nur 48 Punkte. Erstes Viertel ist schon entscheidend

Den Oberliga-Basketballern des TV Freudenberg ist bei Spitzenreiter TSV Hagen 1860 am Freitagabend eine Lehrstunde erteilt worden. Bei der 48:73 (25:44)-Niederlage standen die Gäste gänzlich auf verlorenem Posten. „Wir können es viel besser“, sagte Trainer Heikel Ben Meftah, um im gleichen Atemzug den Gegner zu loben: „Das ist eine abgezockte Mannschaft mit vielen Veteranen, die erfahren und spielerisch stark sind.“

Anfang vom Ende war bereits das erste Viertel, das mit 31:15 an den Favoriten ging, der in diesem Auftaktabschnitt gleich acht Dreier durch die Reuse jagte. Dem hatte Freudenberg wenig entgegenzusetzen, wie es überhaupt in der Offense an diesem Abend nicht klappte. „Wir waren ohne Durchschlagskraft“, sagte Ben Meftah. Auch seine Söhne Miguel und René, die in aller Regel mehr als 20 Punkte scoren, mussten sich diesmal mit für sie schwachen Quoten bescheiden. Die Viertel zwei (10:13) und drei (15:13) hielt Freudenberg zwar offen, war aber nie in der Lage, den markanten Rückstand aufzuholen. Im Schlussviertel folgte noch ein 8:16, als die Spiellust bei den Siegerländern gänzlich in den Keller gestürzt war.

„Wir wischen uns den Mund ab und schauen nach vorne“, will sich Ben Meftah mit dem Debakel in Hagen nicht lange aufhalten, sondern vielmehr den Blick auf das kommende Heimspiel gegen Schwelm richten (Sonntag, 16 Uhr).

TV Freudenberg: M. Ben Meftah (15/2 Dreier), M. Ben Meftah (15/2), Zwinge (6), Bretthauer (3), Knie (3), Klaas (3), Hof (2), Maliseva (1), Wirth, Krämer.