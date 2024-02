Tallinn. Billard-Queen aus Siegen zeigt bei der Euro Tour in Estland eine ganz starke Leistung - trotz Schwächung und verlorenem Auftakt

Damit hatte Ina Kaplan nicht gerechnet: Obwohl körperlich geschwächt, kehrte die Billard-Queen vom BC Siegtal 89 mit dem hervorragenden zweiten Platz vom ersten Turnier der prestigeträchtigen Euro-Tour aus der estnischen Hauptstadt Tallinn zurück. „Das war deshalb überraschend, weil ich einen Magen-Infekt und einen starken Reizhusten hatte“, sagte die Bundesliga-Spielerin. Doch sie biss sich in einem hochkarätig besetzten 9-Ball-Wettbewerb durch, wurde erst im Finale gestoppt.

Und: Die gebürtige Essenerin war mit einer Niederlage in den Wettkampf gestartet, verlor in der „Winners Qualification“ gegen Kim Christin Witzel (BC Oberhausen) mit 4:7. Das vorzeitige Turnier-Aus wendete Ina Kaplan durch den folgenden 7:3-Erfolg über Anna Riegler (Österreich) ab. In der Runde der letzten 32 deklassierte sie Nina Torvund aus Norwegen mit 7:1, um sich im Achtelfinale in einem engen Spiel mit 7:6 gegen Darya Siranchuk (Ukraine) durchzusetzen.

Im Viertelfinale setzte sich Kaplan dann gegen Dauerrivalen Melanie Süßenguth (Soltau), mit 7:4 durch, hatte somit bereits das Halbfinale erreicht. Die Erfolgsstory ging aber noch weiter: In der Runden der letzten Vier behauptete sich die BC-Spielerin mit einem 7:4 gegen Monika Margeta (Schweden), zog damit ins Finale ein. Hier war dann Pia Filler (BC Oberhausen), mit der Ina Kaplan in den vergangenen Jahren auch schon viele Duelle ausspielte, beim 7:5 einen Tick stärker. lgr