Siegerland. Oberschelden gewinnt Verfolgerduell gegen Siegener SC. Setzen und Sportfreunde Edertal mit souveränen Siegen zum Rückrundenauftakt

Der SV Setzen bleibt weiterhin auf Kurs Bezirksliga: Der Tabellenführer gewann die erste Partie der Rückrunde nach einer etwas holprigen Anfangsphase deutlich gegen den VfL Klafeld-Geisweid. Die Salchendorfer Reserve rückte nach ihrem Sieg gegen den FC Eiserfeld auf Platz zwei vor. Im Charlottental setzte sich der B-Liga-Aufsteiger aus Oberschelden gegen die Truppe von Ali Dakouche durch. Für die Sender-Elf geht es nach dem Rückzug des TuS Erndtebrück II erst in der nächsten Woche wieder los.

Siegener SC - SG Oberschelden 1:3 (0:2). „Das war ein absolutes Top-Spiel. Wir wollten gewinnen und so langsam versuchen, Abstand zu den Verfolgern aufzubauen. Jetzt sitze ich hier und bin immer noch am Grübeln, wie wir in der ersten Halbzeit so schlecht spielen konnten”, sagte SSC-Trainer Ali Dakouche im Anschluss an die Partie. Bereits in der fünften Minute gingen die Gäste durch Daniel Wadolowski in Führung. Nur sechs Zeigerumdrehungen später legte Ludi Lukabamu Manda zum 2:0 für Oberschelden nach (11.). „Die SG trifft uns da eiskalt. Nach der schnellen Führung haben sie hinten zugemacht und auf Konter gespielt.”

Die Gastgeber kamen aber besser aus der Kabine, verkürzten durch David Funkner auf 1:2 (51.), schafften es aber nicht, die Partie zu drehen. Mit einem Strafstoßtor in der 73. Minute machte Roko Juricic den Deckel für die Oberscheldener drauf. „Mit nur einer guten Halbzeit kannst du so ein Spiel nicht gewinnen. Die Niederlage schmerzt leider sehr”, war Dakouche enttäuscht.

SV Setzen - VfL Klafeld-Geisweid 5:0 (1:0). „Klafeld kam auf jeden Fall besser ins Spiel. Unser Torwart und der Pfosten bewahrten uns vor einem frühen Rückstand”, sagte Setzens Trainer Maik Wolf, „nach dem 1:0 haben wir das Spiel aber dann eigentlich im Griff gehabt.” Bayram Basyigit leitete den Sieg nach einer halben Stunde ein (32.) und schoss auch das letzte Tor der Partie (82.). Mit weiteren Toren von Jannik Leyener (64.), Max Hermes (74.) und einem Eigentor von Ismail Turna (68.) gewannen der Tabellenführer sein erstes Heimspiel der Rückrunde souverän. „Der Sieg war am Ende auf jeden Fall verdient. Vielleicht ist das Ergebnis aber ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen”, so Wolf abschließend.

SpVg. Niederndorf - SG Hickengrund 3:2 (2:0). „Es hat die glücklichere Mannschaft gewonnen. Hickengrund war besser”, resümierte Niederndorfs Trainer Patrique Schwarzer. Nach einer starken Anfangsphase ging die SpVg. früh durch die Tore von Nils Uebach (10.) und Andre Becker (16.) in Führung. „Danach haben wir das Spiel aber aus der Hand gegeben. Der Gast hatte die komplette Überlegenheit im Mittelfeld”, so Schwarzer. „Auch nach der Halbzeit konnten wir das Spiel nicht mehr an uns reißen.” So glichen die Gäste durch einen Elfmeter von Levi Uyar (50.) und einen Treffer von Nick Künkler (70.) aus. Danach war es wieder ein offener Schlagabtausch mit Pech für die „Hicken”. Nils Uebach schnürte in der 77. Minute seinen Doppelpack und sicherte Niederndorf so die ersten drei Rückrundenpunkte.

TSV Aue-Wingeshausen - TuS Deuz 0:2 (0:0). Für die Deuzer waren es wichtige drei Punkte, um sich von der gefährlichen Zone zu entfernen. Die Mannschaft von Zorislav Jonjic rückt durch den Erfolg auf den zehnten Tabellenplatz vor und hat nun zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Nachdem der TSV im ersten Durchgang einige Hochkaräter ungenutzt gelassen hatte, bestrafte Gäste-Stürmer Simone Giaruffo die Nachlässigkeiten mit seinem entscheidenden Doppelpack in der 47. und 68. Minute.

Sportfreunde Edertal - SV Fortuna Freudenberg II 5:0 (1:0). Beim SV Fortuna Freudenberg II herrschte im Vorfeld an das Auswärtsspiel gegen die Sportfreunde Edertal Ungewissheit: Die zweite Welle bestritt kein einziges Vorbereitungsspiel – alle drei geplanten Partien waren abgesetzt worden. Dementsprechend deutlich gestaltete sich auch das Ergebnis. Denis Kaiser (32.), Lucas Heinrich Knebel (62.), Timo Bäcker (63.) sowie Mahmood Omar (66., 76.) trafen für die Sportfreunde beim deutlichen 5:0 Erfolg. So dürften es die „Flecker“ schwer haben, die Klasse zu halten.

Sportfreunde Birkelbach - VfB Burbach 0:3 (0:1). Auch die Burbacher durften sich am Wochenende über einen souveränen Start in die Rückrunde freuen. In Birkelbach gewann die Mannschaft von Okan Balci mit 3:0. Visar Kryeziu (44.), Enes Behcet Coban (54.) und Enes Eker (70.) trafen für den VfB. Schlussmann Benedikt Klaas vereitelte zudem einige gute Birkelbacher Torchancen und hatte damit ebenfalls einen großen Anteil am Burbacher Erfolg.

SV Germania Salchendorf II - FC Eiserfeld 3:1 (1:1). Durch die Niederlage des Siegener SC klettern die Salchendorfer nach dem verdienten Sieg gegen starke Eiserfelder auf den zweiten Aufstiegsplatz hinter Spitzenreiter SV Setzen. Dementsprechend zufrieden war SV-Trainer Sebastian Reineck mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Matchwinner Marius Heinemann erzielte gleich alle drei Tore für die Germania (42., 52., 88.). Für den Bezirksliga-Absteiger traf Marc Steffen Freund per Foulelfmeter zur 1:0-Führung (22.).