Freudenberg/Neunkirchen. Die Regionalliga-Frauen bewegen sich weiter zwischen Baum und Borke. Freudenberger Männer meistern dagegen ihre Doppelschicht

Mit Siegen am Heimspiel-Doppelspieltag hat sich Volleyball-Regionalligist VC 73 Freudenberg tabellarisch verbessert. Weniger gut lief es für die Frauen der VTV Freier Grund, die den erhofften Befreiungsschlag verpassten.

Regionalliga West 2, Männer: VC 73 Freudenberg - Telekom Post SV Bielefeld 3:1 (25:18, 25:20, 25:27, 25:21). Der Bann ist gebrochen! Zum ersten Mal in gemeinsamen Liga-Zeiten besiegten die Freudenberger die Ostwestfalen, wussten dabei über weite Strecken zu überzeugen. Nachdem die Sätze eins und zwei souverän verbucht waren, leistete sich die Mannschaft im dritten Durchgang eine kleine Delle, die auch darauf zurückzuführen war, dass der einzige Zuspieler, Tamás Csizmadia, umgeknickt war und nach einer kurzen Pause mit einer Bandage weiterspielen musste. Freudenberg wehrte vier Satzbälle ab, gab diesen Durchgang aber trotzdem mit 25:27 ab.

„Umso schöner war es, dass wir im vierten Satz dann wieder den Faden aufgenommen haben“, freute sich Trainer Norbert Homrighausen. Freudenberg legte ein schnelles 5:1 vor und hielt Bielefeld im weiteren Verlauf auf Distanz. Mit 25:21 machten die „Flecker“ den Sack endgültig zu.

VC 73 Freudenberg - FCJ Köln II 3:1 (25:22, 25:19, 23:25, 25:18). Vom Spielverlauf her glich die Sonntagpartie gegen die Domstädter der Samstag-Begegnung auf frappierende Art. Die Sätze eins und zwei waren eine klare Angelegenheit, während Satz drei mit 25:23 an die Gäste fiel. Den Freudenberger Rhythmus störte in dieser Phase das verletzungsbedingte Aus von Abwehr-Experte Daniel Uebach, der durch Jannis Bürger ersetzt wurde.

Die herausragende Angriffsmitte mit Merlin Kölsch und Alexander Mende war auch im vierten Abschnitt der Garant für das deutliche 25:18, aber die Freudenberger überzeugten auch durch starke Aufschläge und waren unterm Strich die bessere Mannschaft.

Regionalliga West 2, Frauen: VTV Freier Grund - MTV Köln 1:3 (25:21, 20:25, 21:25, 22:25). Das hatte sich VTV-Trainer Alfred Terkowsky ganz anders vorgestellt. Mit einem Drei-Punkte-Sieg sollte eigentlich das Mittelfeld erreicht werden, doch die gezeigte Leistung reichte dafür bei weitem nicht aus. „Es war von uns ein schwaches Spiel. Schon der erste Satz war nicht überzeugend, den haben wir irgendwie über die Runden bekommen“, kritisierte Terkowsky.

Wenig Druck im Angriff, halbherzige Blockaktionen und eine schwache Ballannahme - nein, bei Freier Grund sollte in den folgenden Sätzen nicht viel gelingen. „Und Köln hat unsere Schwächen eiskalt ausgenutzt, deshalb verdient gewonnen“, resümierte der erfahrene VTV-Coach, der an diesem enttäuschenden Sonntag nur einen positiven Aspekt sah: „Wir haben den Klassenerhalt nach wie vor selbst in der Hand, aber wir müssen zwingend die hohe Fehlerquote senken.“

Verbandsliga: TV Dresselndorf - Rhein-Sieg Volleys Much & Buidsdorf III 3:2 (19:25, 26:24, 16:25, 25:18, 15:13). In einem gewohnt engen Spiel setzte sich der Volleyball-Verbandsligist TV Dresselndorf gegen die Rhein-Sieg-Volleys mit 3:2 durch. Zunächst war das Spiel der Siegerländer geprägt von Annahmefehlern im Spielaufbau. Der erste Satz ging folgerichtig mit 19:25 verloren. Den zweiten Durchgang gewann der TVD knapp mit 26:24. Nach einem 13:13 im dritten Satz gab man acht Punkte in Folge ab und war nicht mehr in der Lage, den Rückstand zu drehen. Danach gelang aber das Comeback. Ein 25:18 im vierten Durchgang bedeutete den Tiebreak, den der TV mit 15:13 für sich entschied und damit Platz drei manifestierte.