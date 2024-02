Siegen-Wittgenstein. Beim TSV Aue-Wingeshausen und den Sportfreunden Birkelbach, die beide verloren, sehen die Trainer noch jede Menge Steigerungspotenzial.

Der Start in die Rückrunde der Fußball-Kreisliga A lief für die nach der Abmeldung des TuS Erndtebrück II verbliebenen drei Wittgensteiner Teams durchwachsen. Die Sportfreunde Birkelbach sowie der TSV Aue-Wingeshausen verloren ihre Heimspiele und verpassten den Sprung ins Tabellenmittelfeld. Schützenhilfe leisteten ihnen immerhin die Sportfreunde Edertal, die in einem kuriosen Spiel ein Offensivfeuerwerk abfackelten und den Tabellenletzten SV Fortuna Freudenberg II mit 5:0 nach Hause schickten.

TSV Aue-Wingeshausen - TuS Deuz 0:2 (0:0). „Ich bin enttäuscht vom schlechten Spiel meiner Mannschaft, die eigentlich sehr gut trainiert hatte“, kommentierte TSV-Coach Martin Uvira die unnötige Heimniederlage. Unnötig vor allem deshalb, da sein Team trotz vieler Fehlpässe vier hundertprozentige Torchancen in der ersten Spielhälfte liegen ließ. Kurz nach der Pause spielten die Verteidiger dem einzigen Deuzer Stürmer Simone Giarruffo den Ball direkt in den Fuß, der Stürmer versenkte den Ball aus 20 Metern perfekt in die Ecke (47.). Rund 20 Minuten später schob selbiger nach einer Ecke zum 2:0-Endstand ein (68.), da der TSV in der Folge nach wie vor Chancenwucher betrieb.

Sportfreunde Birkelbach - VfB Burbach 0:3 (0:1). Mit Fabian Treude, Nico Müller, Till Büdenbender und Kapitän Fred Engemann fehlte den Birkelbachern letztlich eine Menge Qualität, die die Elf nicht kompensieren konnte. So hatten die Sportfreunde durchaus Chancen, auch selbst Treffer zu erzielen, es mangelte jedoch an der Abgezocktheit, die die Gäste an den Tag legten und durch Treffer von Visar Kryeziu (44.), Enes Coban (54.) und Enes Eker (70.) gewannen. SF-Coach Jonah Stremmel forderte das Team: „Da ist Luft nach oben und die sollten wir abrufen.“

Sportfreunde Edertal - SV Fortuna Freudenberg II 5:0 (1:0). Edertal hatte viel Kontrolle und führte nach einem Treffer von Denis Kaiser zur Halbzeit mit 1:0 (32.). In der zweiten Hälfte traf Lucas Knebel zunächst kurios aus 50 Metern zum 2:0 (62.), dann legte der 41-jährige Ex-Keeper Timo Becker, der aushalf, das 3:0 nach (63.) und bereitete das 4:0 und 5:0 von Mahmood Omar vor (66., 76.). SFE-Coach Andreas Schneider war zufrieden: „Das war ein gutes Spiel von uns.“