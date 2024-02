Fernwald-Annerod. Spannung pur bis ins letzte Viertel: Bezirksligist SG Wallau/Laasphe setzt ein Zeichen und gewinnt verdient ein Duell auf Augenhöhe.

Richtung Berg oder Tal? Die Frage, wohin die Leistungskurve für die Bezirksliga-Basketballerinnen der SG Wallau/Laasphe nach der herben Niederlage gegen den TSV Butzbach II zeigen würde, stand vor dem Nachholspiel bei der TSG Steinbach in den Sternen. Trainer Jann Burholt hatte nach dem letzten Spiel die spielerische Unterlegenheit akzeptiert, aber auch fehlenden Willen und schlechte Körpersprache moniert.

Personell hatte sich die Lage bei der SG seitdem etwas entspannt. Zwar fehlten Tabea Müller und Lara Toprak, doch meldete sich Klara Breil wieder fit. Das erste Viertel gestaltete sich ausgeglichen. Wallau/Laasphe versuchte sich an gleich mehreren Formen der Zonenverteidigung und kam so zu vielen Rebounds und Blocks. In der Offensive waren es vor allem Aktionen unter dem Korb, die zu Punkten führten. Nach zwei Vierteln ging es für die SG verdientermaßen mit einer knappen Führung zum Pausentee.

Zweistellige Führung

Statt Tee muss es einen kleinen Zaubertrank gegeben haben, denn die Gäste aus Wallau/Laasphe waren sofort hellwach und sorgten erstmals in der Partie für eine zweistellige Führung. Doch wie so oft im Basketball führen kleinste Umstellungen zu plötzlichen Aufständen. Steinbach stellte erfolgreich auf Manndeckung um, punktete konstant und hätte fast ausgeglichen. Anders als gegen Butzbach II behielten die Spielerinnen der SG aber die Nerven und verteidigten die knappe Führung bis zum Endstand von 52:45.

„Die Verteidigung funktionierte besser, auch nach engen Phasen kam das Team wieder zurück. Zudem zeigten wir dieses Mal eine Vielseitigkeit aus Distanzwürfen und einfachen Punkten, die im letzten Spiel komplett fehlte“, resümierte Burholt zufrieden. Eine Hiobsbotschaft geht leider über die Partie hinaus: Xenia Engelhardt wird wegen einer Knieverletzung in dieser Saison keine Spiele mehr bestreiten können.

Es spielten und punkteten: Laura Gampper (12), Dilay Arslan (11), Lena Wagner (8), Sophie Frank (7), Annalena Büscher (5), Chiara Golpon (4), Klara Breil (3), Lilli Frank (2), Amelie Förster, Merle Fischer.