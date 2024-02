Siegen. Gut besetzte Tribünen, schöner Fußball, begeisterte Kids - die beiden Endrundenturniere am Giersberg erfüllten alle Erwartungen

Bei den beiden Endrundenturnieren zu den D- und E-Hallenkreismeisterschaften des Fußballkreises Siegen-Wittgenstein, die der SuS Niederschelden am Wochenende in der neuen Giersberg-Sporthalle ausrichtete, dominierten erwartungsgemäß wieder die Jugendmannschaften der Sportfreunde Siegen. Sowohl bei den E-, als auch bei den D-Junioren setzten sich die Kicker aus dem Oberen Leimbachtal verlustpunktfrei durch und holten sich jeweils den Titel des Hallenkreismeisters.

„Wir haben viele spannende Spiele gesehen. Es wurde toller Fußball gezeigt. Karl Hermann Münker - Vorsitzender des Kreisjugendausschusses

Mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Finalsieg über den SV Feudingen blieben bereits am Samstag die E-Junioren der Sportfreunde Siegen erfolgreich. Das Spiel um Platz drei hatte zuvor der TSV Siegen durch einen deutlichen 4:2-Sieg über die Mannschaft der SG Siegen-Giersberg zu seinen Gunsten entschieden. Ein ähnliches Bild tags darauf bei den D-Junioren: Auch hier schafften die Sportfreunde-Kicker den Durchmarsch und sicherten sich am Ende mit einem deutlichen 4:0 Erfolg über den 1. FC Dautenbach den Turniersieg. Platz drei ging an den JFV Weißtal 57. Die Weißtaler, die zuvor im einzigen Siebenmeterschießen des Turniers mit 2:4 gegen den 1. FC Dautenbach den Kürzeren gezogen hatten, entschieden die spannendste Begegnung des Turniers mit 4:3 gegen die JSG SV Gosenbach-TSV Siegen für sich.

Siegerfoto nach dem Turnier der D-Junioren mit dem Hallenkreismeister Sportfreunde Siegen (hintere Reihe), JFV Weißtal 57 (mittlere Reihe) und dem 1. FC Dautenbach (vorne). © WP | UK

Der erste Vorsitzende des Kreisjugendausschusses, Karl Hermann Münker (FC Hilchenbach) zog bei der Siegerehrung ein positives Fazit der beiden Turniertage in der Giersberg-Halle: „Wir haben viele spannende Spiele gesehen. Es wurde toller Fußball gezeigt. Mein Dank geht an den Ausrichter SuS Niederschelden und besonders an die eingesetzten Schiedsrichter, die im Gegensatz zu den Vorjahren durchgehend acht Stunden im Einsatz waren und nicht abgelöst wurden.“ Auch D-Junioren-Staffelleiterin Ortrud Hoffmann (SuS Niederschelden) und Jürgen Lück (1. FC Dautenbach), im KJA der Koordinator für den Spielbetrieb), durften sich am späten Sonntagnachmittag genüsslich zurücklehnen, als alles vorbei war: „Es ist alles top gelaufen. Erfreulicherweise sind an beiden Turniertagen mehr Zuschauer gekommen als zu den Qualifikationsturnieren.“

E-Junioren Hallenkreismeisterschaft

Viertelfinale

TSV Siegen - SuS Niederschelden 1:0

JSG Wilden/Obersdorf/Wilnsdorf - SV Feudingen 0:2

Sportfreunde Siegen - FC Hilchenbach 3:0

SG Siegen Giersberg - SV Netphen 2:0

Halbfinale

TSV Siegen - SV Feudingen 2:4

Sportfreunde Siegen - SG Siegen Giersberg 4:1

Spiel um Platz drei

TSV Siegen - SG Siegen Giersberg 4:2

Finale

SV Feudingen - Sportfreunde Siegen 0:1

D-Junioren Hallenkreismeisterschaft

Viertelfinale

Sportfreunde Siegen - JSG Wilden/Obersdorf/Wilnsdorf/Dielfen 7:1

SuS Niederschelden - JSG SV Gosenbach-TSV Siegen 2:3

1. FC Dautenbach - JSG Freudenberg-Niederndorf 2:1

JFV Weißtal 57 - JSG Erndtebrück/Birkelbach/Aue Wingeshausen 8:0

Halbfinale

Sportfreunde Siegen - JSG SV Gosenbach-TSV Siegen 3:0

1 . FC Dautenbach - JFV Weißtal 57 (2:2) 4:2 n.S.

Spiel um Platz drei

JFV Weißtal 57 - JSG SV Gosenbach-TSV Siegen 4:3

Finale

Sportfreunde Siegen - 1 . FC Dautenbach 4:0