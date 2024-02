Bad Berleburg. Der VfL Bad Berleburg unterliegt dem Tabellenzweiten DJK Sümmern in der Volleyball-Landesliga in weniger als einer Stunde mit 0:3.

Die Volleyballerinnen des VfL Bad Berleburg müssen in dieser Saison wahrlich hart im Nehmen sein – auch am 13. Spieltag der Landesliga Staffel 6 setzte es eine deutliche Niederlage. Lediglich ein einziges ihrer Saisonspiele konnte die Stöppel-Sechs für sich entscheiden, der Abstieg in die Bezirksliga ist seit einigen Wochen traurige Gewissheit.

Am vergangenen Samstag gastierte mit der DJK Sümmern dabei eine hohe Hürde in der Sporthalle am Berleburer Schwimmbad und die Iserlohner ließen zu keiner Zeit Zweifel an ihrer Favoritenrolle zu, binnen einer Stunde war die Volleyball-Messe in Bad Berleburg gehalten. Die DJK, ärgster Verfolger des Tabellenführers RC Sorpesee II, begann souverän, technisch stark und mit unheimlich präzisen Angaben von Hannah Manfrost, die die VfL-Frauen vor nahezu unlösbare Aufgaben stellten. 15 Minuten dauerte der erste Satz, im Schnelldurchlauf sicherte sich Sümmern mit 25:13 die Führung.

Sümmern bleibt dominant

Schon da ahnten die rund 50 Zuschauer in der Stöppel-Halle, dass es für die Badestädter wohl keinen Überraschungssieg geben würde – eine Einschätzung, die der zweite Satzgewinn untermauerte. Binnen 18 Minuten ging auch dieses Spiel an die Gäste, die auch in diesem Durchgang schnell eine komfortable Führung herausspielten und diese zu keinem Zeitpunkt in Gefahr geriet. Mit 12:25 ging der Satz aus VfL-Sicht schließlich verloren.

Und auch der dritte Durchlauf folgte demselben Muster. Zwar hielt Bad Berleburg mit allen verbliebenen Kräften dagegen, doch war der Qualitätsunterschied an diesem Wochenende einfach zu frappierend – zwischenzeitlich stand es 17:6 für die DJK Sümmern, die das Match schließlich nach 59 Minuten mit einem deutlichen 25:15 beendete.

Am Wochenende zum Tabellendritten Siegen

Für Bad Berleburg wird es in den nächsten Wochen darum gehen, die junge Mannschaft weiter lernen zu lassen und sich für die kommende Saison neu aufzustellen. Am Wochenende reist das Team in die Geschwister-Scholl-Schule nach Siegen und trifft dort auf den CVJM Siegen – seines Zeichens Tabellendritter der Klasse.