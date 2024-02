Bathurst/Brachbach. Beim 12-Stunden-Rennen von Bathurst wird der Brachbacher diesmal mit seinem Mercedes-Team Zweiter - und ist dennoch zufrieden

Mit dem „Bathurst 12-Stunden-Rennen“ fand am vergangenen Wochenende in Australien der Saisonauftakt 2024 zur prestigeträchtigen Intercontinental GT Challenge (IGTC) statt. Ein Aufgebot von 28 GT3-Rennboliden nahm die erste von vier Stationen im Kalender der IGTC in Angriff. Herausfordernde Wetterwechsel und eine enge Schlussphase verlangten allen Teams und ihren Fahrern alles ab.

Wenn man am Ende dreieinhalb Sekunden hinter den Führenden ins Ziel kommt, ist auch etwas Enttäuschung dabei Luca Stolz - Motorsportprofi aus Brachbach, nach dem Rennen in Bathurst

Nach 275 Runden überquerten die Vorjahressieger Luca Stolz, Jules Gounon (Andorra) und Kenny Habul (Australien) im Mercedes-AMG GT3 von SunEnergy1 Racing die Ziellinie als Zweitplatzierte, verpassten damit die Wiederholung ihres Vorjahreserfolges nur knapp. Im Ziel lag das Mercedes-Trio lediglich 2,663 Sekunden hinter der siegreichen Porsche-Mannschaft Matt Campbell, Ayhancan Güven und Laurens Vanthoor im „Grello“ des Manthey EMA-Teams aus Meuspath. Für Stolz wäre es der dritte Sieg in Folge, für Gounon, der auch das 2020er Bathurst-Rennen gewinnen konnte, der vierte Gesamtsieg in Folge gewesen. „Letztlich war es ein gutes Rennen von uns. Wenn man am Ende dreieinhalb Sekunden hinter den Führenden ins Ziel kommt, ist aber auch etwas Enttäuschung dabei“, bilanzierte Luca Stolz.

Im Qualifying brachte sich der Brachbacher mit seinem Mercedes-AMG Team mit dem fünften Startplatz in eine aussichtsreiche Ausgangslage. Das 12-Stunden-Rennen wurde traditionell am Sonntagmorgen um 5.45 Uhr Ortszeit kurz vor Sonnenaufgang gestartet. Startfahrer Stolz schaltete sich früh in das Geschehen an der Spitze ein. Nach etwa sechs Stunden erschwerte Regen die Bedingungen auf dem 6,213 km langen Mount Panorama Circuit.

Die Entscheidung brachte eine Safety-Car-Phase in der letzten Stunde. Nach der Neutralisierung des Rennens stellte Jules Gounon in einem Showdown über 30 Minuten den zweiten Platz für das Team um Luca Stolz sicher. Er leistete sich dabei einen engen Schlagabtausch mit seinen Verfolgern. Das Trio von SunEnergy1 Racing verpasste zwar einen historischen Erfolg, der zweite Platz war dennoch ein verheißungsvoller Start in die neue IGTC-Saison.