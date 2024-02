Erndtebrück/Siegen. Der Westfalenligist holt den nächsten Spieler vom Nachbarn Sportfreunde Siegen ins Pulverwaldstadion. Es ist eine Offensivkraft

Vom Fußball-Oberligisten Sportfreunde Siegen wechselt Justin Huber im Sommer zum Westfalenligisten TuS Erndtebrück. Der Offensivspieler unterschrieb am Pulverwald einen Vertrag für zwei Jahre bis zum 30. Juni 2026.

Huber spielt seit 2020 für die Sportfreunde Siegen, kommt seitdem auf 84 Oberliga-Einsätze und erzielte sieben Tore. Vor seiner Station im Leimbachtal lief der 24-Jährige für die U23 des Hamburger SV auf, in der Jugend sammelte Huber Bundesliga-Einsätze für Dynamo Dresden.

„Justin wird uns in der Offensive noch flexibler machen, denn er kann in im zentralen Mittelfeld, offensiv außen sowie auch im Sturm eingesetzt werden“, betont Erndtebrücks Sportlicher Leiter Holger Lerch. „Wir haben in den vergangenen Jahren teilweise schon schmerzlich erfahren müssen, welche enorme Qualität er hat. Wir freuen uns daher sehr, dass er diese ab Sommer nun für uns einsetzen wird”, so Lerch weiter.

Justin Huber ist der erste Sommer-Neuzugang des TuS Erndtebrück. Elf Spieler des derzeitigen Kaders haben darüber hinaus bereits einen Vertrag für die kommende Spielzeit, so dass die Personalplanungen - unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit - bereits weit vorangeschritten sind.