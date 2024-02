Siegerland. Ehemaliger Leistungsträger des SuS Niederschelden kommt im Sommer und soll Aufstiegsaspirant durch höherklassige Erfahrung verstärken

Der A-Kreisligist SG 06 Betzdorf hat den ersten Neuzugang für den Sommer bekannt gegeben - und dieser hat es in sich: Der Tabellenführer der Kreisliga A1 Westerwald/Sieg verstärkt sich zur neuen Saison mit Leon Boger vom Landesligisten FSV Gerlingen. Der 25-Jährige zentrale Mittelfeldspieler aus Niederschelden durchlief die Jugend des SuS und hat dort seine ersten Schritte im Seniorenbereich gemacht. Beim 1. FC Kaan-Marienborn konnte Boger bereits Oberliga-Luft schnuppern.

„Wir konnten Leon von unserem Projekt überzeugen und spüren schon jetzt seine große Lust und Bereitschaft den nächsten Schritt mit uns gemeinsam zu gehen,“ wird der 1. Vorsitzende Timo Unkel in der Vereinsmeldung zitiert. Der Name Boger ist bei der SG 06 kein Unbekannter: Leons Vater Ralf lief in den 90er Jahren für die Betzdorfer auf. Damals spielten die Rheinland-Pfälzer allerdings noch in der Oberliga.