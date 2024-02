Der Tod von Andreas Brehme berührt unseren Autor sehr und ruft bei ihm Erinnerungen an Bolzplätze in Feudingen und Volkholz hervor.

Als Vorbild funktionieren

Erst vor wenigen Monaten war ich mit Freunden zu Gast beim HSV Barmbek-Uhlenhorst. Nach dem Spiel gingen wir an einer Bilderwand vorbei, aus der vor allem ein gebürtiger Spieler herausstach: Andreas Brehme. Nun verstarb der Weltmeister von 1990 mit nur 63 Jahren. Für mich geht mit Brehme ein Vorbild meiner Kindheit.

Oft wird davon erzählt, welche Vorbildfunktionen Fußballstars haben. Und irgendwie hat man das Gefühl, diese Umschreibung ist durch ihren inflationären Gebrauch kaum noch greifbar. Als fußballverliebtes Kind denkt man nicht wirklich darüber nach, warum man einen Spieler als Vorbild hat und ihn toll findet. Wenn bei uns früher die Sportschau lief, starrte ich einfach auf den Röhrenfernseher und dachte nur: So will ich auch werden! An Andi Brehme faszinierte mich vor allem eine Sache – er war beidfüßig stark.

Das wird mal ein Großer!

Diese Fähigkeit versuchten wir auf den Bolzplätzen im Ilsetal und an der Feudinger Volkshalle nachzumachen. Nur so wurde man schließlich zu einem Star wie Andi Brehme! An meinem zehnten Geburtstag kickten wir dann auf einem Bolzplatz in Volkholz, der von der Hauptstraße aus gut zu sehen war und heute nur noch als Wiese unter vielen existiert. Ich weiß noch, dass ich als Geburtstagskind einen Strafstoß schießen durfte, dabei an Brehme dachte und deshalb den Ball mit meinem schwächeren linken Fuß versenkte. Ganz sicher hatten das viele Autofahrer gesehen und gedacht: Boah, der Kleine kann es beidfüßig – das wird mal ein Großer! So viel zu erwachsenen Vorbildern und ihren Funktionen. Für Kinder bedeuten sie die Welt.