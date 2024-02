Brachbach. Mercedes-AMG gibt Aufgebot für DTM 2024 bekannt. Brachbacher Luca Stolz trotz Kürzung von sechs auf vier Fahrerplätzen mit dabei

Mercedes-AMG hat jetzt offiziell sein DTM-Aufgebot 2024 vorgestellt. In der kommenden Saison gehen die Affalterbacher nur noch mit vier statt sechs GT3-Boliden in der deutschen Traditionsserie an den Start. Während das Haupt Racing Team (HRT) von Ex-DTM-Fahrer Hubert Haupt zum dritten Mal in Folge auf die AMG-Fahrer Luca Stolz und den Inder Arjun Maini als Stammpiloten setzt, kommt es bei Winward zu einem Wechsel: David Schumacher kehrt nach zwei Saisons vorerst nicht in die DTM zurück. Anstelle des Sohnemanns von Ex-Formel 1-Fahrer Ralf Schumacher rückt jetzt Maro Engel an die Seite des Österreichers Lucas Auer.