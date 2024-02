Siegen-Wittgenstein. Der KSB Siegen-Wittgenstein residiert inzwischen im Siegener Stadtzentrum. Ein Drittel aller Sportvereine profitiert von Förderung

Bereits am 1. Oktober vergangenen Jahres hat der Kreissportbund (KSB) Siegen-Wittgenstein neue Räumlichkeiten bezogen. Nach der langen Zeit in der Bismarckschule in Weidenau ist die KSB-Geschäftsstelle ins Kultur- und Veranstaltungszentrum „Lyz“ ins Siegener Zentrum umgezogen. Dort stehen den fünf festangestellten KSB-Mitarbeitern (vier Stellen) ebenso viele Räume wie in Weidenau zur Verfügung, darunter ein großer Sitzungsraum mit moderner Media-Technik.