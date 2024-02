Erndtebrück. Seit 2017 weckt die Hapkido-Abteilung des TuS Erndtebrück großes Interesse. Mit den „Mini-Kids“ gibt es nun ein zusätzliches Angebot.

Taekwondo kennt vielleicht nicht jedes Kind, aber doch jeder sportinteressierte Mensch. Das ist auch damit zu begründen, dass die Kampfsportart seit den Sommerspielen 2000 in Sydney als olympische Disziplin anerkannt ist. Hapkido hingegen wird viele Menschen – vor allem in Europa – zunächst zum Googeln bewegen. Grundsätzlich dient es der Selbstverteidigung, vieles geht über geistige Lehre und Lebenseinstellung. Eine Schlagtechnik sei hierbei das letzte Mittel, nicht das Erste, heißt es auf der Homepage der Hapkido-Abteilung des TuS Erndtebrück.

Mix aus Elementen

Auf Hapkido stieß Abteilungsleiter Jens Hoffmann vor Jahren im Zuge einer Trainer-Fortbildung für die Taekwondo-B-Lizenz. Zwar umschreibt der gebürtige Erndtebrücker den Schritt rückblickend als „Quereinstieg“, doch sind Taekwondo und Hapkido historisch, kulturell und stilistisch koreanische Brüder im Geiste. Hoffmann wurde über Nacht also nicht vom Bäcker zum Bänker, sondern entdeckte im Hapkido einen für ihn idealen Ansatz der Selbstverteidigung: „Grundsätzlich habe ich nicht mit dem einen aufgehört, um das andere zu machen. Hapkido beinhaltet viele Techniken des Taekwondo, bietet aber darüber hinaus noch viele andere Möglichkeiten. Man ist etwas freier in der Findung der individuellen Schwerpunkte. So können auch ältere Menschen auf ihrem Level den Sport weiterführen.“ Praktisch bedeutet dies, dass Hapkido nicht nur eigene Techniken und die des Taekwondo, sondern auch Elemente aus Judo, Jiu Jitsu und Aikido vereint.

Wer trainiert, kann sich auch prüfen lassen: Die Hapkido-Gruppe um Abteilungsleiter Jens Hoffmann (rechts) freut sich über viel Nachwuchs. © TuS Erndtebrück | Verein

Etikette und Wissenvermittlung

Eben dieser „freiere“ Aspekt drückt sich in der Erndtebrücker Hapkido-Abteilung in den Mitgliederzahlen aus. Aktuell freut sich die Gruppe über circa 100 Anmeldungen. Der jüngste Teilnehmer ist vier Jahre jung, der älteste auch mit 60 Jahren noch aktiv. Um diesem Altersunterschied nicht nur inhaltlich, sondern auch kompetent gerecht zu werden, ist ganz besonders im Bereich Kampfsport eine bewusste Aufteilung der Gruppen essentiell. Warum dabei das Gemeinschaftsgefühl im Hapkido – mehr noch als in anderen Sportarten – so wichtig ist, erklärt Hoffmann: „Der eine bringt dem anderen etwas bei, der Fortgeschrittene ist also immer auch der Ansprechpartner für den Neueinsteiger. Jeder von uns muss sich also damit beschäftigen, auch anderen Wissen zu vermitteln. Das setzt natürlich eine gewisse Teamfähigkeit voraus.“ Respekt, Anstand, Disziplin, Fairness – die Liste dieser Werte ist länger und bereitet den Boden einer „gewissen Etikette“, wie Hoffmann das Miteinander umschreibt.

Neue „Mini-Kids“-Gruppe

2017 startete Hoffmann mit einer Gruppe Erwachsener Hapkido in Erndtebrück. Seitdem hat sich diese nicht nur gehalten, sondern auch vermehrt. Einziges Aber bei aller positiven Entwicklung war die fehlende Nachwuchsstruktur. Deshalb beschloss man 2019 die Gründung der „Hapkido-Kids“-Gruppe. Ein richtiger Schritt, wie Hoffmann schildert: „Wir haben bei den Kindern eine relativ geringere Fluktuation. Wer in jungen Jahren bei uns angefangen hat, ist auch größtenteils bei uns geblieben. Wir profitieren auch davon, dass unsere Trainer alle erfahrene und lizenzierte Übungsleiter sind.“

Die Idee der Jugendarbeit war so erfolgreich, dass nun ein weiteres Angebot geschaffen wurde. Die Anfrage von Eltern der Vier- bis Sechsjährigen war so groß, dass die Kleinsten der Kleinen nun als „Mini-Kids“-Gruppe den Weg zu Hapkido kennenlernen können. Die Zahlen sprechen für sich: Nach den ersten Probeeinheiten sind schon 15 Neuanmeldungen eingegangen. Auch das kann nur durch Gemeinschaft, nicht durch bloße Nachfrage funktionieren, schildert Hoffmann: „Du kannst so etwas nur stemmen, wenn du auch ein Team hinter dir hast. Allein bei der etwas älteren Kids-Gruppe arbeiten wir freitags mit vier bis fünf Trainern, um dem Ganzen gerecht zu werden.“ Umso mehr freute sich die Abteilung jüngst über einen eigenen Jugend-Vorstand sowie ein Nachwuchstrainer-Team.

„Jeder von uns muss sich damit beschäftigen, Wissen zu vermitteln“, sagt Jens Hoffmann. Nur so können die Trainingsgruppen auf Dauer stabil bleiben. © TuS Erndtebrück | Verein

Fürs Leben lernen

Besonders in der Kinder- und Jugendarbeit ist nicht nur die Vermittlung von sportlichen Eigenschaften gefragt. Ob soziales Verhalten, Persönlichkeitsentwicklung oder der Schutz Minderjähriger: Verantwortung bedeutet hier auch Erziehung und Hilfestellung. Daher steht für Hoffmann auch das Qualitative und weniger das Quantitative im Vordergrund: „Ich bin nicht darauf aus, in fünf Jahren 300 Mitglieder zu haben. Vielmehr wünsche ich mir, dass wir stabile Trainingsgruppen anbieten können, in denen die Menschen mit einem Lächeln nach Hause gehen und darüber hinaus ihre persönlichen Ziele verfolgen und weiterentwickeln können.“