Ferndorf. Spieler stirbt im Alter von nur 25 Jahren. „Ferndorfer Junge“ wechselt nach der Saison den Verein

Vor den schwierigen Auswärtsaufgaben beim Longericher SC (Samstag), bei der HSG Hanau (2. März) und bei der HSG Krefeld Niederrhein (23. März) - eingelagert ist am 9. März das Heimspiel gegen interaktiv.Düsseldorf-Ratingen - hat sich der Vorsprung des Handball-Drittligisten TuS Ferndorf in der Staffel Süd-West auf sechs Minuspunkte vergrößert. Denn: Krefeld musste sich bei der HSG Rodgau Nieder-Roden mit einem 29:29 zufrieden geben. Der Tabellenzweite lag nach klarem Rückstand kurz vor Schluss in Führung, kassierte aber fünf Sekunden vor der Sirene das 29:29. Der Ex-Ferndorfer Jörn Persson erzielte vier Tore für Krefeld.