Siegen-Wittgenstein. Da war mehr drin! Nach der 29:31-Niederlage gegen Littfeld behält die HSG Wittgenstein in der A-Liga-Abstiegsrunde den Kopf oben.

Für die HSG Wittgenstein war der Start in die Abstiegsrunde der Handball-Kreisliga A alles andere als erfolgreich. Das Team, welches sich derzeit selbst trainiert und aufstellt verlor am vergangenen Samstag mit 29:31 gegen den HTV Littfeld.

Dabei kamen die Wittgensteiner zunächst eigentlich gut in die Partie und spielten eine solide Anfangsphase, in der sie bis zur achtzehnten Spielminute eine knappe eine-Punkte-Führung verteidigten. Andreas Dreisbach, der das Team öffentlich vertritt und auch einen großen Teil des Trainings organisiert, relativiert das Ergebnis: „Wir haben zwar geführt, lagen aber auch am Ende der ersten Halbzeit mit drei Toren hinten. Es war eigentlich ein ständiges Hin und Her, bei dem sich keiner absetzen konnte.“

Knapp den Ausgleich verpasst

Gegen einen Gegner wie Littfeld, der eigentlich im Vorjahr aus der Bezirksliga abgestiegen war und überraschend in der Abstiegsrunde der A-Liga gelandet ist, war die Leistung der Wittgensteiner dennoch ansehnlich, auch wenn Dreisbach sich mehr gewünscht hätte: „Es tat schon weh, dass wir die Partie 59 Minuten offenhalten konnten und dann ein Spieler die Finger zum potentiellen 29:29 dazwischen bekommen hat.“ Dabei spielt er auf eine Szene kurz vor Schluss an, bei dem ein aussichtsreicher Abschluss seines Teams von einem Littfelder Verteidiger geblockt wurde und diese im Gegenzug das 30:28 erzielten.

Trotzdem macht die solide Leistung der HSG, die gleich vier neue Leute in der Startelf hatte und mit einem 14-Mann Kader anreiste, Lust auf den Rest der Abstiegsrunde. Henry Althaus, der vor allem vielen Fußballinteressierten ein Begriff sein dürfte sowie Jan Pascal Pesche, der bis zur B-Jugend bereits aktiver Handballer war, feierten dabei obendrein ihr Seniorendebüt. Dafür gab es Lob von Dreisbach: „Die Jungs haben das richtig gut gemacht. Vor dem Spiel hätten sicherlich die wenigsten erwartet, dass es am Ende so knapp werden würde.“

HSG: Dreisbach, Horchler; Henrich (1), Schrey (4), Kroh (1), Zumrode, Aichinger (11, 2/2), Althaus (3), Topp (1), Pesche (2), Krause, Becker (3), Busch, Penzin (3).