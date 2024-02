Erndtebrück. Am Sonntag war ein Quartett der ersten Mannschaft beim TuS Erndtebrück III im Einsatz. Ein Szenario, das nun häufiger vorkommen kann.

Der TuS Erndtebrück III kann im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga C aufatmen - und sich auf namhafte Unterstützung von oben freuen. Nachdem die Vereinsführung die zweite Mannschaft in der Kreisliga A im Winter aufgrund von personellen Problemen zurückgezogen hatte, herrschte zunächst Unklarheit, was mit den zehn Spielern, die fest zum Stamm der Reserve gehörten, zukünftig passieren würde.